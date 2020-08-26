В Укрзализнице – новый глава

На должность главы Укрзализницы претендовали шесть кандидатов. В итоге, конкурс выиграл Владимир Жмак – сообщает "Коррепондент".

Жмак был назначен на должность сегодня, 26 августа, во время заседания правительства.

Фото: УНИАН

"Руководителя "Укрзализныци" здесь нет. Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет избрал, законные процедуры все пройдены. Все собеседования он прошел. И с профильным министерством, и я имел не одно собеседование со всеми кандидатами, в частности, с господином Жмаком. Поэтому предлагаю поддержать", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На данный момент о новом главе УЗ известно, что он является членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. До июня 2016 года являлся первым заместителем главы Одесской ОГА. Ранее работал в нефтяных компаниях.

Это уже третий глава железнодорожной компании, который возглавляет структуру после увольнения Евгения Кравцова в январе этого года.

Ранее "Комментарии" писали, что в помещениях ведомства проводились обыски. Тогда правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему с закупками.





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