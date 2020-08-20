В помещениях "Укрзализницы" обыски - правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему с закупками

В служебных помещениях Укрзализницы в Виннице и Киеве обыски, которые осуществляют представители полиции и СБУ. Об этом сообщает пресс-центр МВД.



Следствием было установлено, что в течение прошлого и текущего года филиал "Укрзализницы" выделила более 60 млн гривен для закупки материалов с целью ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендеров стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализниця" перечислила всю сумму денег.

фото: пресс-центр МВД

"Привлеченные к следствию эксперты установили реальную стоимость товарно-материальных ценностей и показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен", - говорится в сообщении.

Организаторам коррупционной схемы инкриминируется присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в СБУ прокомментировала и "вагнеровского спецоперацию".





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