В "Укрпочте" раскрыли детали о доставке первых более 20 тысяч повесток

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Национальный оператор "Укрпочта" передал на доставку более 20 тысяч повесток для военнообязанных. Такие письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
Повестки. Фото: из открытых источников
Руководитель "Укрпочты" призвал украинцев с пониманием относиться к повесткам по почте и подчеркнул, что качество доставки коррелируется с правильностью указанного адреса в системе "Резерв+" или "Оберег".
Также гендиректор "Укрпочты" рассказал, что личные данные военнообязанных защищены.
Игорь Смелянский заметил, четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть это конверт, защищающий личные данные будущего призывника, все четко мониторится, ежедневно отслеживаем.
Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, посланных "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
Отмечается, что в алгоритмах формирования повесток были обнаружены веские неточности. В частности, повестки могут поступать также тем военнообязанным, у которых оформлено бронирование или отсрочка, а также тем, кто согласно этому реестру уже призван на военную службу.
Новости