В "Укрпочте" раскрыли детали о доставке первых более 20 тысяч повесток

Национальный оператор "Укрпочта" передал на доставку более 20 тысяч повесток для военнообязанных. Такие письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Повестки. Фото: из открытых источников

Руководитель "Укрпочты" призвал украинцев с пониманием относиться к повесткам по почте и подчеркнул, что качество доставки коррелируется с правильностью указанного адреса в системе "Резерв+" или "Оберег".

"Качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберег". Кстати, даже есть адрес – Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать", – добавил Смилянский.

Также гендиректор "Укрпочты" рассказал, что личные данные военнообязанных защищены.

Игорь Смелянский заметил, четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть это конверт, защищающий личные данные будущего призывника, все четко мониторится, ежедневно отслеживаем.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, посланных "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Отмечается, что в алгоритмах формирования повесток были обнаружены веские неточности. В частности, повестки могут поступать также тем военнообязанным, у которых оформлено бронирование или отсрочка, а также тем, кто согласно этому реестру уже призван на военную службу.

"Пока не известно, как работает механизм отбора повесток, но ранее заявлялось, что это может быть принцип "лотереи" — так называемый "рандомайзер", который будет случайно выбирать среди военнообязанных, отвечающих требованиям мобилизации", — говорится в сообщении.



