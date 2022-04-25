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В "Укрпочте" анонсировали выход новой почтовой марки: как она выглядит (ФОТО)

В Укрпочте показали, как выглядит новая почтовая марка под названием "Украинская мечта"

сегодня, 21:05
Автор:

Лиля Воробьева
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В Укрпочте готовятся выпустить новую почтовую марку. Она называется "Украинская мечта", ее автором стала 11-летняя София Кравчук из Волынской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию предприятия.
В "Укрпочте" рассказали, что работа одиннадцатилетней Софии Кравчук из Волынской области победила в конкурсе "Что для меня Украина?".
"Украинская мечта" — это наша следующая почтовая марка, которую мы планируем издать вскоре. Эту иллюстрацию еще до войны нарисовала одиннадцатилетняя София Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе "Что для меня Украина?". Именно таким ребенок видел нашу страну — яркой и цветущей",- говорится в сообщении.
Девочка в своей работе нарисовала самолет "Мрия", который в Гостомеле сожгли российские оккупанты.
"Такой она и будет! Даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, который проиллюстрировала Софийка. Ведь мечту у нас не отнять. И об этом будет постоянно напоминать история событий, а уже скоро — и наша почтовая марка",- сообщили в Укрпочте.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинскую марку выставят на аукционе США. Украинскую почтовую марку с крылатой фразой о российском военном корабле выставят на благотворительном аукционе в США. Известно, что почтовая марка пользуется в Украине огромной популярностью, ведь люди, чтобы купить ее, стоят несколько часов в очереди. Поэтому участники благотворительного аукциона Ukraine Forward также смогут купить легендарную украинскую марку. Изъятые средства пойдут на приобретение дронов и полезных вещей для украинских защитников.

 

В "Укрпочте" анонсировали выход новой почтовой марки: как она выглядит (ФОТО)

""Укрпочта" выпустит новую почтовую марку (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/ukrposhta/photos/a.276018695778125/5098054093574537/
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