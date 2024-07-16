В Укрэнерго рассказали, почему в Киеве отключения света длиннее, чем в других регионах

Киев, как и другие регионы Украины, страдает отключениями электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако киевляне замечают, что продолжительность отключений в столице часто больше, чем в других областях. "Комментарии" обратились к НЭК "Укрэнерго", чтобы выяснить, верны ли наблюдения жителей столицы.

Почему в столице свет отключается чаще других регионов

Главный фактор, определяющий длительность отключений – это объем дефицита мощности в энергосистеме. Чем больше дефицит, тем дольше приходится отключать свет потребителям. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что их специалисты ежедневно рассчитывают этот дефицит и распределяют его на все регионы пропорционально их потреблению.

Киев: много критической инфраструктуры, мало света для жителей

Особенность Киева состоит в том, что в городе сосредоточено большое количество объектов критической инфраструктуры – больницы, школы, водоканалы, предприятия оборонного комплекса. Эти объекты должны быть снабжены электроэнергией в первую очередь. Поэтому, чем больше в регионе таких объектов, тем меньше электроэнергии остается для бытовых и промышленных потребителей.

"Потребление каждой области разное, поскольку зависит не только от количества потребителей, проживающих в конкретной области, но и от потребления объектов критической инфраструктуры, которые должны быть обеспечены энергоснабжением", — отметили в "Укрэнерго".



Как формируются очереди отключений?

Потребители, не относящиеся к критической инфраструктуре, разделены на 6 очередей. "Укрэнерго" определяет, сколько очередей нужно отключить одновременно в каждом регионе, чтобы компенсировать дефицит мощности. Однако графики почасовых отключений и их продолжительность устанавливают облэнерго.

В компании отметили, что для уменьшения количества и продолжительности отключений необходимо снизить дефицит в энергосистеме. Это можно сделать путём увеличения производства электроэнергии на украинских электростанциях и импорта из стран ЕС, а также за счет снижения потребления электроэнергии.