В «Укрэнерго» рассказали об испытаниях, которые ждут украинцев зимой

Зимой Украина ожидает много энергетических вызовов, однако апокалиптического сценария не стоит ждать, отметил в интервью BBC руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Впрочем, это интервью было записано 22 августа, то есть до последней массированной ракетно-дроновой атаки Россиян по Украине.

Владимир Кудрицкий

В частности, Кудрицкий отреагировал на заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон, предположившее, что низкие зимние температуры могут сделать некоторые районы Украины непригодными для жизни. По мнению главы "Укрэнерго", такой прогноз слишком пессимистичен. Он признал, что зима не будет лёгкой, но апокалипсиса не стоит ждать.

"Я думаю, что следующей зимой нас ждет много испытаний. Энергетиков, прежде всего, предстоит много испытаний. Наши силы ПВО тоже возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-нибудь апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блэкаута. Мы у "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, когда видим, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют. И мы знаем, как ее отбалансировать для того, чтобы она продолжала работать", – сказал Кудрицкий.

По его словам, сейчас трудно точно предсказать, сколько часов со светом будут украинцы зимой, ведь все зависит от импорта электроэнергии и погодных условий. Он добавил, что в случае относительно теплой погоды, например 2 или 3 градуса, вероятно, что отключений не будет. Однако при –10 градусах избежать отключений будет сложнее.

Также Кудрицкий подчеркнул, что к зиме восстановить все поврежденные энергообъекты не получится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 26 августа РФ устроила масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине, были поражены объекты энергетики.



