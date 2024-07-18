Украинцы могут рассчитывать на смягчение ограничений электроэнергии уже с понедельника, 22 июля. Такой оптимистический прогноз озвучил советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в ходе дискуссии в Медиацентре Украины.

В Укрэнерго рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

По словам Бойко, ситуация в энергосистеме могла бы улучшиться уже сегодня, но в энергетике существует понятие кумулятивного эффекта. Это означает, что при резком понижении температуры потребление электроэнергии не падает мгновенно.

"Ситуация могла смягчиться уже сегодня, но в энергетике есть понятие кумулятивного эффекта, то есть при резком понижении температуры не происходит одномоментного резкого повышения потребления. То же самое в случае, когда температура понижается с критически высокой до более привычных для нашего климатического пояса градусов”, – объяснил Юрий Бойко.

Эксперт пояснил, что обычно нужно около трех дней, чтобы изменения в погоде начали ощутимо влиять на энергосистему. Поэтому, учитывая снижение температуры и выходные дни, когда потребление электроэнергии традиционно уменьшается, уже в начале следующей недели украинцы смогут ощутить положительные изменения в графиках отключения света.

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