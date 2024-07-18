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В Укрэнерго рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

С понедельника возможны смягчения ограничений электроэнергии - Юрий Бойко

сегодня, 13:02
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Черновалова Кристина

Украинцы могут рассчитывать на смягчение ограничений электроэнергии уже с понедельника, 22 июля. Такой оптимистический прогноз озвучил советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в ходе дискуссии в Медиацентре Украины.

В Укрэнерго рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

В Укрэнерго рассказали, когда улучшится ситуация с отключениями света

По словам Бойко, ситуация в энергосистеме могла бы улучшиться уже сегодня, но в энергетике существует понятие кумулятивного эффекта. Это означает, что при резком понижении температуры потребление электроэнергии не падает мгновенно.

"Ситуация могла смягчиться уже сегодня, но в энергетике есть понятие кумулятивного эффекта, то есть при резком понижении температуры не происходит одномоментного резкого повышения потребления. То же самое в случае, когда температура понижается с критически высокой до более привычных для нашего климатического пояса градусов”, – объяснил Юрий Бойко.

Эксперт пояснил, что обычно нужно около трех дней, чтобы изменения в погоде начали ощутимо влиять на энергосистему. Поэтому, учитывая снижение температуры и выходные дни, когда потребление электроэнергии традиционно уменьшается, уже в начале следующей недели украинцы смогут ощутить положительные изменения в графиках отключения света.

Читайте на портале "Комментарии" — Киев, как и другие регионы Украины, страдает от отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Однако киевляне замечают, что продолжительность отключений в столице часто больше, чем в других областях. "Комментарии" обратились к НЭК "Укрэнерго", чтобы выяснить, верны ли наблюдения жителей столицы.



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Источник: https://www.youtube.com/live/iDNkHrtmC3s
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сегодня, 12:30

Ти диви як в них на все є пояснення! Що цікаво, не на нашу користь. Юдейці не перевершені. Ще з часів Єгипту, який їх врятував, а вони наробили йому лиха, обікрали і віджали "кордони 1991". Мало того, Марія з Ісусом теж врятувалися у Єгипті. Від царя Ірода, якого наслідує наш Упир. Але все арабам намагаються помститись. А від знущання над терпілами просто задоволення мають.

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'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих тварей.


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