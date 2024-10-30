В "Укрэнерго" озвучили самый плохой сценарий: сколько украинцы будут без света зимой

Временный исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт сообщил, что зима 2024-2025 года может быть одной из самых тяжелых по сравнению с предыдущими годами войны. По его словам, при худшем сценарии украинцы будут без света до 8 часов.

Отключение света. Фото из открытых источников

В интервью на "Общественном" Алексей Брехт рассказал о подготовке "Укрэнерго" к зиме. По его словам, компания рассматривает несколько вариантов, по которым украинцы будут проходить отопительный сезон.

"Три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий — продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее", — сказал Брехт.

Временный исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" объясняет, что из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности, что соответствует потреблению электроэнергии в Нидерландах, или ночному потреблению в Украине. Как говорит Брехт, это "значительная потеря" ресурсов, поэтому "Укрэнерго" будет работать над их восстановлением.

Также Брехт описал самый худший вариант зимы для украинцев, предусматривающий массированные атаки РФ по энергосистеме Украины.

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", — сообщил Брехт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине увеличилось электропотребление из-за похолодания. Будут ли отключения.

Также "Комментарии" писали о задержании топ-чиновника "Укрэнерго" за его пророссийскую позицию.