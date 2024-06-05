В «Укрэнерго» объяснили, почему в разных областях на разный срок выключают свет

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, как в Украине распределяют лимиты между областями. По его словам, это стараются делать пропорционально нормальному потреблению в этих областях. При этом он обратил внимание на то, что нужно также учитывать, что часть имеющихся мощностей идет на потери в сетях. Совокупный процент потерь в Украине составляет 16%, отметил Кудрицкий.

Владимир Кудрицкий

Далее, по его словам, надо понимать, что специфика потребления электроэнергии в разных областях разная. Например, в Днепропетровской области очень много предприятий, а в Закарпатской области, наибольшая доля потребления среди бытовых потребителей. Также нужно учесть наличие в областях объектов критической инфраструктуры.

"И ясно, что даже когда ты пропорционально на эти области распределяешь лимиты, эффект для жителей может быть разным. Вся эта система – она призвана, с одной стороны пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию, а с другой – еще немного учесть "областную специфику",

– подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине действуют жесткие графики отключения электроэнергии, поскольку стране не хватает мощностей.

Кабмин принял изменения в постановление, обязывающее промышленные предприятия импортировать 80% электроэнергии для своих нужд, в то время как Укрэнерго гарантирует поставки еще 20%. Однако бизнес резко выступил против этой инициативы, поскольку цена за доставку электроэнергии через границу существенно возрастет и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Это может привести к оттоку валюты и снижению доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. Бизнес готов рассмотреть повышение доли импорта до 50%, но не больше, поскольку у Украины пока нет возможности импортировать больше.



