В «Укрэнерго» объяснили, почему в разных областях на разный срок выключают свет

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Ткачик Олеся
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, как в Украине распределяют лимиты между областями. По его словам, это стараются делать пропорционально нормальному потреблению в этих областях. При этом он обратил внимание на то, что нужно также учитывать, что часть имеющихся мощностей идет на потери в сетях. Совокупный процент потерь в Украине составляет 16%, отметил Кудрицкий.
Владимир Кудрицкий
Далее, по его словам, надо понимать, что специфика потребления электроэнергии в разных областях разная. Например, в Днепропетровской области очень много предприятий, а в Закарпатской области, наибольшая доля потребления среди бытовых потребителей. Также нужно учесть наличие в областях объектов критической инфраструктуры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине действуют жесткие графики отключения электроэнергии, поскольку стране не хватает мощностей.
Кабмин принял изменения в постановление, обязывающее промышленные предприятия импортировать 80% электроэнергии для своих нужд, в то время как Укрэнерго гарантирует поставки еще 20%. Однако бизнес резко выступил против этой инициативы, поскольку цена за доставку электроэнергии через границу существенно возрастет и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Это может привести к оттоку валюты и снижению доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. Бизнес готов рассмотреть повышение доли импорта до 50%, но не больше, поскольку у Украины пока нет возможности импортировать больше.
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Ігор
сегодня, 19:25
Для них і війна і дефіцит електрики - гарний спосіб наживи, а пояснення у корумпованих завжди є. До речі, у СРСР на дефіциті гарно наживались. Та й доступ до дефіциту був таким собі бонусом-привілеєм до багатьох посад. А як юдейці вправно це використовували, це ставало легендарним.