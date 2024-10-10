В Украину возвращаются заморозки и ливни: когда придет резкое похолодание

В западных областях Украины прогнозируются заморозки 0-3°С, из-за чего объявлены I и II уровни опасности для жителей Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о приближении холодного атмосферного фронта, который принесет 11 октября дожди в западные регионы страны. До вечера 12 октября осадки распространятся на Житомирщину, Винницкую, Киевскую и западные районы Черкасской области. Ожидается понижение температуры воздуха до 11-12 градусов тепла. 13 октября похолодание охватит все регионы Украины, значительно снизив температурные показатели.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.



