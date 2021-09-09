В Украину возвращаются грозы и похолодание: как изменится погода в Украине

Пора теплого и солнечного бабьего лета в нашей стране похоже заканчивается. Ведь снова возвращается слякоть с холодными осадками и резкими ветрами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине (фото из открытых источников)

Надоедливые дожди придут с юга уже в воскресенье, 12 сентября. Первого рабочего дня новой недели слякоть с грозами уже вытеснит солнце и тепло в западном и южном регионах. Во вторник, 14 сентября кроме сентябрьских дождей вернутся и шквалы, которые накроют территорию всей страны.

Новый атмосферный фронт будет способствовать тому, что температура воздуха опустится вниз на несколько градусов. Станет холоднее.

Но в пятницу, 10 сентября мы еще сможем насладиться солнечной, теплой погоду. Как утверждает известный прогнозист Наталья Диденко, температура в Украине будет +20+ 26 по стране, осадки не предусматриваются.

В столице государства +22+ 25, ясно, солнечно, дождя не будет.

Какой будет погода на выходные?

В пятницу, и следующие за ней выходные в нашей стране будет тепло и солнечно. Столбик термометра плюсирует+ 23 +27 градусов. Слякоть начнется 13 сентября. Осадки придут в западный и часть южного региона. Но будет тепло+ 21 +27 градусов. 14 сентября слякоть придет на все остальные территории вместе с прохладным, порывистым ветром.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью . В этом году погода под влиянием капризного Сатурна. Поэтому бабье лето будет коротким, а сама осень — прохладной, со слякотью и даже ноябрьским снегом, который плавно перейдет в раннюю зиму. Известный прогнозист Леонид Горбань рассказал, какой будет осень, которая придет на смену лету уже скоро.

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