В Украину возвращается осеннее тепло: как изменится погода

Уже с понедельника жители некоторых регионов Украины почувствуют такое ожидаемое осеннее тепло, ведь в нашу страну идет теплая погода. И первыми его почувствуют украинцы на юге. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По ее словам, в понедельник, 26 сентября, к нам придут + 27 градусов тепла.

"На следующей неделе очень теплая погода, до+ 20 +25, а иногда и до+ 27 градусов ожидается в южной части Украины, на востоке и местами в центральных областях", — сообщила Наталья Диденко.

На севере и западе будет немного холоднее, но без каких-либо ощутимых холодов. Но это не значит, что украинцам следует спрятать зонты, ведь дожди все-таки будут периодически идти.

"А вот дожди будут периодические выпадать — следите за новыми прогнозами", — подчеркнула синоптик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что 26 сентября состоится уникальное научное испытание в космосе. 26 сентября НАСА попытается сделать то, что еще никогда не делало — изменить траекторию астероида. Об этом сообщает сайт американского космического агентства НАСА. Космический аппарат DART должен столкнуться с астероидом Диморф (Dimorphos). Это событие запланировано на 26 сентября и должно состояться в 23:14 по центральноевропейскому времени, в Украине это уже будет 27 сентября — 02:14 ночи. Именно так НАСА преследует цель испытать метод защиты Земли от астероида. Астероид Диморф имеет около 170 метров в диаметре и вращается вокруг более массивного тела под именем Дидым, диаметр которого 800 метров. Эти два объекта находятся на расстоянии более 11 млн. от Земли, поэтому испытание не будет угрожать землянам. Миссия DART состоит в том, чтобы выяснить, может ли человечество изменить движение астероида объектом, запущенным с Земли.

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