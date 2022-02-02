В Украину вернулось потепление: синоптики рассказали, как изменится погода

Завтра, 2 февраля, на территории нашего государства синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега. Днем столбик термометра будет плюсовать на отметке+ 8 градусов. Об этом информируют прогнозисты Укргидрометцентра.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Важно, что ночью в западных регионах будет идти снег, днем осадки продолжатся, но в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью испытывает колебания в температурном режиме от -7 до -1 градуса, а днем потеплеет до -1 +2 градуса. Также ожидаются порывы ветра, скорость которых составит 5- 10 м /с.

В северных регионах ночью и днем осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью будет минусовой, будут морозы до -5 –10 градусов, а днем станет теплее и прогнозируется -1 +1 градус тепла.

В восточных регионах ночью ожидается снег, но днем ему на смену придет мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью испытывает колебания от -1 до -4, а днем температура будет плюсовать +1 +4 градуса тепла.

На южных территориях Украины ночью пройдет мокрый снег, но уже днем придет на смену также мокрый снег с дождем и снег. Температура воздуха ночью составит 0 -3, а днем +3 +8 градусов тепла.

В центральных областях осадков не будет. Температура воздуха будет минусовать -2 -7 градусов мороза, а днем 0+3 градуса тепла.

Завтра, 2 февраля, в Киеве осадков не прогнозируется. Порывы ветра составят 5- 10 м /с.

Столбик термометра ночью испытывает колебания в пределах -5 -7 градусов мороза, а днем будет 0 +2 градуса тепла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украину пришло потепление и мокрый снег .

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