В Украину снова вернутся морозы: стало известно, когда изменится погода

Синоптики предупреждают, что в Украину снова возвращаются морозы. Но, сам пик потепления наступит 17-21 января. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, пишет ТСН.

В Украину идут морозы (фото из открытых источников)

"Пик потепления придется на 17-21 января. После чего в Украине снова похолодает. Сначала до -3 +3 градусов, а с 24 января до -2-9 градусов мороза", — сообщил Щедрин.

О возвращении морозов в Украину также сообщила известная синоптикиня Наталья Диденко. Следовательно, по ее словам, новый морозный период придет в Украину с 23-24 января.

Напомним, что "Комментарии" писали о циклоне Axel . С 5 января в нашей стране существенно изменится погода. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в Украину придет скандинавский циклон Axel. Он придет к нам с осадками и сильным ветром. Как прогнозирует Диденко, осадки будут умеренные, в южных регионах — небольшие. В восточных регионах дожди и мокрый снег пройдут 5 января уже во второй половине дня и вечером. Столбик термометра, как говорит Диденко, ночью будет показывать от 4 тепла до — 3 мороза. Завтрашний день еще будет с плюсами, 3 8 градусов, теплее всего в южных регионах и западных — до 7 11 градусов. Холодная погода первой придет в регионы северо-востока нашей страны — 0-4 градуса будет показывать столбик термометра.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украину идет европейская зима . В этом году традиционных крещенских морозов ждать не приходится. Об этом в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко. Напротив, по ее прогнозу, в Украину идет новое потепление, пик которого придется именно на Крещение.

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