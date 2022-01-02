В Украину придет потепление и дожди: какой будет погода 3 января

Новая неделя в стране начнется с дождливой погоды. Синоптики обещают дожди абсолютно в каждой области. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото из открытых источников

Так, согласно прогнозам синоптиков, завтра, 3 января, в северной части страны ожидается потепление. Температура днем поднимется до 6 градусов выше 0. Вместе с тем на протяжении всего дня будет идти дождь. Ночью похолодает до -4 градусов. К утру на дорогах может быть гололед.

Центральную часть Украины также 3 января зальет дождями. Также в этот день наступит потепление. Температура воздуха поднимется до +7 градусов днем. Однако к ночи все ожидается мороз до 6 градусов ниже 0.

В западных областях в понедельник будет теплее, нежели в остальных областях страны. Согласно прогнозу, днем ожидается до +10 градусов. Ночью также сохранится плюсовая температура — до +5 градусов. Что касается осадков в этот день, то как и в остальной части Украины, ожидаются дожди.

На Юге страны, как и в центральных областях, днем температура воздуха поднимется до +7. С утра и до вечера будет моросить дождь. Ночью температура упадет до -3.. -5 градусов, что может привести к гололеду к утру.

Холоднее всего 3 января будет в восточных областях. Днем максимальная температура воздуха достигнет +4 градусов, а уже к ночи упадет до -14 градусов. Вместе с тем на протяжении дня будет идти дождь, а также мокрый снег.









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