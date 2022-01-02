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В Украину придет потепление и дожди: какой будет погода 3 января

Прогноз погоды в Украине на 3 января

сегодня, 21:57
Автор:

Денис Подставной
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Новая неделя в стране начнется с дождливой погоды. Синоптики обещают дожди абсолютно в каждой области. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

В Украину придет потепление и дожди: какой будет погода 3 января

Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото из открытых источников

Так, согласно прогнозам синоптиков, завтра, 3 января, в северной части страны ожидается потепление. Температура днем поднимется до 6 градусов выше 0. Вместе с тем на протяжении всего дня будет идти дождь. Ночью похолодает до -4 градусов. К утру на дорогах может быть гололед. 

Центральную часть Украины также 3 января зальет дождями. Также в этот день наступит потепление. Температура воздуха поднимется до +7 градусов днем. Однако к ночи все ожидается мороз до 6 градусов ниже 0. 

В западных областях в понедельник будет теплее, нежели в остальных  областях страны. Согласно прогнозу, днем ожидается до +10 градусов. Ночью также сохранится плюсовая температура — до +5 градусов. Что касается осадков в этот день, то как и в остальной части Украины, ожидаются дожди. 

На Юге страны, как и в центральных областях, днем температура воздуха поднимется до +7. С утра и до вечера будет моросить дождь.  Ночью температура упадет до -3.. -5 градусов, что может привести к гололеду к утру. 

Холоднее всего 3 января будет в восточных областях. Днем максимальная температура воздуха достигнет +4 градусов, а уже к ночи упадет до -14 градусов. Вместе с тем на протяжении дня будет идти дождь, а также мокрый снег.

В Украину придет потепление и дожди: какой будет погода 3 января - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в США сильный снегопад помог потушить масштабный лесной пожар в США. Пламя успело уничтожить сотни жилых домов. 

Также издание сообщало о том, что из-за сильного снегопада и града, египетские власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее читайте в нашей статье


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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