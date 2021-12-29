logo

BTC/USD

47789.04

ETH/USD

3787.02

LTC/USD

149.31

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украину придет потепление: где ожидать плюсовой температуры
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину придет потепление: где ожидать плюсовой температуры

Атмосферное давление в четверг подрастет, а на дорогах останется гололедица

сегодня, 17:10
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг, 30 декабря, в Украине не ожидается осадков. Завтра днем столбики термометров покажут -5...-1 градус, однако на Запад страны придет потепление — в регионе температура поднимется до 1...5 градусов со знаком "плюс". Об этом Диденко рассказала на своей странице в Facebook. 

В Украину придет потепление: где ожидать плюсовой температуры

В Украину придет потепление: где ожидать плюсовой температуры - фото из открытых источников

Специалист отметила, что циклон, который 28 декабря принес на территорию страны обильные осадки в виде снега, покинул Украину. Местами 30 декабря в некоторых областях даже ожидаются солнечные прояснения. 

По словам Диденко, атмосферное давление в четверг подрастет, а на дорогах останется гололедица. 

Ближайшая ночь, по прогнозу синоптика, будет холодной. Столбики термометров опустятся до 10...4 градусов мороза. 

На протяжении дня 30 декабря украинцам следует ждать минусовой температуры до 5 градусов, но в западных областях начнет теплеть и термометры покажут до 5 градусов тепла. 

В Киеве, по данным синоптика, также маловероятны осадки. Ночью ожидается до 8 градусов со знаком "минус", а днем немного теплее — до -4 градусов. 

Кроме того, Диденко рассказала, к каким погодным условиям готовиться украинцам на новогодние праздники. Так, специалист прогнозирует 31 декабря и 1 января мокрый снег и дождь. Ожидается оттепель, а также плюсовая температура. 

"Атмосферное давление будет скакать, гололедица будет подстерегать, мокрый снег и дождь будут нервничать водителей и портить новую обувь — нам нужно быть здоровыми, с ясной головой и на крепких ногах", — резюмировала Диденко. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что синоптики предупреждали о сильных морозах в Украине на Новый год. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!