Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг, 30 декабря, в Украине не ожидается осадков. Завтра днем столбики термометров покажут -5...-1 градус, однако на Запад страны придет потепление — в регионе температура поднимется до 1...5 градусов со знаком "плюс". Об этом Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

В Украину придет потепление: где ожидать плюсовой температуры - фото из открытых источников

Специалист отметила, что циклон, который 28 декабря принес на территорию страны обильные осадки в виде снега, покинул Украину. Местами 30 декабря в некоторых областях даже ожидаются солнечные прояснения.

По словам Диденко, атмосферное давление в четверг подрастет, а на дорогах останется гололедица.

Ближайшая ночь, по прогнозу синоптика, будет холодной. Столбики термометров опустятся до 10...4 градусов мороза.

На протяжении дня 30 декабря украинцам следует ждать минусовой температуры до 5 градусов, но в западных областях начнет теплеть и термометры покажут до 5 градусов тепла.

В Киеве, по данным синоптика, также маловероятны осадки. Ночью ожидается до 8 градусов со знаком "минус", а днем немного теплее — до -4 градусов.

Кроме того, Диденко рассказала, к каким погодным условиям готовиться украинцам на новогодние праздники. Так, специалист прогнозирует 31 декабря и 1 января мокрый снег и дождь. Ожидается оттепель, а также плюсовая температура.

"Атмосферное давление будет скакать, гололедица будет подстерегать, мокрый снег и дождь будут нервничать водителей и портить новую обувь — нам нужно быть здоровыми, с ясной головой и на крепких ногах", — резюмировала Диденко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что синоптики предупреждали о сильных морозах в Украине на Новый год.

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