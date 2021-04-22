В Украину прибыли военно-транспортные самолеты НАТО

В Украину все чаще прибывает авиационный транспорт НАТО. Только за последние три дня было замечено как минимум три военно-транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады на территории Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, которые отслеживают их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

Самолеты НАТО в Украине: к государству прибывает авиационный транспорт Альянса. Фото: rbk.ru

Так в Киеве было зафиксировано немецкий военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский Bae 146-200. Еще один самолет C-17 Globemaster III совершил посадку во Львове.

Как сообщает информагентство, был зафиксирован еще один полет с США во Львов. Авианаблюдатели заметили самолет компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагона.

Кроме того, в период с 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили минимум шесть рейсов в Украину.

Напомним, что ранее делегация Вооруженных Сил Украины и представители Соединенного Королевства Великобритании договорились об углублении военного сотрудничества. Также в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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