В Украину прибыли военно-транспортные самолеты НАТО

BTC/USD
54502.66
ETH/USD
2476.60
LTC/USD
266.88
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украину все чаще прибывает авиационный транспорт НАТО. Только за последние три дня было замечено как минимум три военно-транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады на территории Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, которые отслеживают их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.
Самолеты НАТО в Украине: к государству прибывает авиационный транспорт Альянса. Фото: rbk.ru
Так в Киеве было зафиксировано немецкий военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский Bae 146-200. Еще один самолет C-17 Globemaster III совершил посадку во Львове.
Как сообщает информагентство, был зафиксирован еще один полет с США во Львов. Авианаблюдатели заметили самолет компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагона.
Кроме того, в период с 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили минимум шесть рейсов в Украину.
Напомним, что ранее делегация Вооруженных Сил Украины и представители Соединенного Королевства Великобритании договорились об углублении военного сотрудничества. Также в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что делать США, если Россия нападет на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если кремлевский режим Владимира Путина пойдет на обострение ситуации в Донбассе и усилит агрессию против Украины, то Россия очень дорого заплатит за это. Он отметил, что в США найдут механизмы для того, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессивные действия. Детали читайте здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Денис
сегодня, 07:38
Нам его не просто привезли, нам его пипец как дорого продали. И да, чтобы мы и дальше убивали друг друга. Спасибо майдану за наше светлое будущее.
Сташинский
сегодня, 07:20
Ура, урррааа! Нам привезли оружие, много оружия! Им мы будем убивать славян. А англы и саксы будут дальше посмеиваться и подбрасывать дровишек этот огонь. А когда определится победитель с ним заключат очередной лицемерный мир. И так пока мы сами себя полностью не изничтожим, освободим, так сказать землю для тех, кто торгует оружием.