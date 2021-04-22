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Главная Новости Общество события В Украину прибыли военно-транспортные самолеты НАТО
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В Украину прибыли военно-транспортные самолеты НАТО

НАТО активно отправляет свой авиационный транспорт на территорию Украины

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

В Украину все чаще прибывает авиационный транспорт НАТО. Только за последние три дня было замечено как минимум три военно-транспортных самолета ВВС США, Великобритании и Канады на территории Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, которые отслеживают их маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

В Украину прибыли военно-транспортные самолеты НАТО

Самолеты НАТО в Украине: к государству прибывает авиационный транспорт Альянса. Фото: rbk.ru

Так в Киеве было зафиксировано немецкий военно-транспортный самолет C-130J Hercules и британский Bae 146-200. Еще один самолет C-17 Globemaster III совершил посадку во Львове.

Как сообщает информагентство, был зафиксирован еще один полет с США во Львов. Авианаблюдатели заметили самолет компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагона.

Кроме того, в период с 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили минимум шесть рейсов в Украину.

Напомним, что ранее делегация Вооруженных Сил Украины и представители Соединенного Королевства Великобритании договорились об углублении военного сотрудничества. Также в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что делать США, если Россия нападет на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если кремлевский режим Владимира Путина пойдет на обострение ситуации в Донбассе и усилит агрессию против Украины, то Россия очень дорого заплатит за это. Он отметил, что в США найдут механизмы для того, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее агрессивные действия. Детали читайте здесь.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/739302.html
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Обусуждения

Денис

сегодня, 07:38

Нам его не просто привезли, нам его пипец как дорого продали. И да, чтобы мы и дальше убивали друг друга. Спасибо майдану за наше светлое будущее.

Сташинский

сегодня, 07:20

Ура, урррааа! Нам привезли оружие, много оружия! Им мы будем убивать славян. А англы и саксы будут дальше посмеиваться и подбрасывать дровишек этот огонь. А когда определится победитель с ним заключат очередной лицемерный мир. И так пока мы сами себя полностью не изничтожим, освободим, так сказать землю для тех, кто торгует оружием.

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