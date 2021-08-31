В Украину перестанут пускать транспорт с одной из непризнанных миром республик

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Лилия Боровая
Въезд в Украину, фото из открытых источников
С 1 сентября автомобилям без согласованных или нейтральных номеров Приднестровского региона Молдовы запрещено пересекать государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Указанный запрет касается также транзитного движения автомобильного транспорта.
Данная информация своевременно доведена до молдавской стороны.
Нацполиция Украины проинформирована о введении запрета и имеет алгоритм действий на случай выявления молдавских авто, которые нарушат нормы пересечения границы.
Стоит отметить, что запрет на въезд авто на приднестровских номерах Украина намеревалась наложить еще с 1 января 2020 года, однако отложила данное решение по просьбе Молдовы, хотя на тот момент жители Приднестровья уже почти два года имели возможность получать "нейтральные номера", которые обеспечивают автомобилистам право на беспрепятственное международное движение.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина и Молдова углубляют сотрудничество, в частности ведут переговоры по строительству в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць, говорят о взаимном признании COVID-сертификатов, а также рассматривают пути активизации торговли и улучшения экономических отношений.
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сегодня, 13:23
А раніше пускали? Пожадливості "патріотів" взагалі не має меж? Може транспорт ІДІЛ, Талібану, Карабаху, Осетії, та подібних теж пускаємо і, одночасно кричимо, що десь Крим Росії приписали. Рублі для "патріотів" запаху не мають. Вони (Чубаров, Білецький, Сенцов, ..., інші істоти) тільки від Навального з командою та від білоруських борців вимагали щоб вони припинили займатись справами свого суспільства та почали повертати Крим на подальше пограбування корумпованими у вишиванках. Тому і у ДНР з ЛНР вугілля за тіньову готівку Медведчука-Порошенка купували, а тим, хто її доправляв, звання командувачів арміями надали або пільгами все життя утримувати будемо.