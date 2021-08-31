В Украину перестанут пускать транспорт с одной из непризнанных миром республик

Въезд в Украину, фото из открытых источников

С 1 сентября автомобилям без согласованных или нейтральных номеров Приднестровского региона Молдовы запрещено пересекать государственную границу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В соответствии с поручением Кабинета министров Украины и ноты Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и т.н. нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова", — говорится в сообщении ГПСУ.

Указанный запрет касается также транзитного движения автомобильного транспорта.

Данная информация своевременно доведена до молдавской стороны.

Нацполиция Украины проинформирована о введении запрета и имеет алгоритм действий на случай выявления молдавских авто, которые нарушат нормы пересечения границы.

Стоит отметить, что запрет на въезд авто на приднестровских номерах Украина намеревалась наложить еще с 1 января 2020 года, однако отложила данное решение по просьбе Молдовы, хотя на тот момент жители Приднестровья уже почти два года имели возможность получать "нейтральные номера", которые обеспечивают автомобилистам право на беспрепятственное международное движение.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина и Молдова углубляют сотрудничество, в частности ведут переговоры по строительству в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць, говорят о взаимном признании COVID-сертификатов, а также рассматривают пути активизации торговли и улучшения экономических отношений.

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