В Украину идут заморозки: будут ли снова отключать свет

В Украине в ближайшее время ожидаются первые заморозки, однако это не должно стать причиной отключения электроэнергии. Заместитель министра энергетики Николай Колесник отметил в эфире телемарафона, что энергосистема страны работает стабильно и прогнозируемые заморозки будут кратковременными, поэтому вводить графики отключений не планируется.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Местные власти будут решать, когда начать отопительный сезон, учитывая, что среднесуточная температура должна опуститься ниже 8°C в течение трех суток подряд. Колесник также обратил внимание, что длительное снижение температуры приводит к увеличению потребления электроэнергии, но благодаря проведенным техническим мероприятиям, включая подготовку объектов атомной генерации, энергосистема готова к увеличенному спросу. В настоящее время в энергосистеме работают девять энергоблоков, что помогает обеспечивать стабильную поставку электроэнергии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кабмин разрешил включать свет в парках и кондиционеры . Кабинет министров утвердил распоряжение о внесении изменений в документ №510, которым запрещалось использовать кондиционеры воздуха, наружное освещение зданий и прилегающей территории предприятиями, учреждениями, организациями, относящимися к сфере их управления, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( частиц) принадлежат государству, до 31 декабря 2024 года.

Также Аппарату Верховной Рады Украины, Офису Президента Украины, Государственному управлению делами, органам судебной власти, Офису Генерального прокурора, правоохранительным органам, другим государственным органам, Национальному банку, Национальной академии наук и национальным отраслевым академиям наук, органам местного самоуправления рекомендовалось обеспечить экономию электрической энергии помещениях указанных органов и учреждений, а также подчиненными им органами, предприятиями, учреждениями, организациями, в частности, путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории и освещения наружной рекламы.

