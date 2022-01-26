В Украину идут снегопады и морозы до -13: где будет настоящий коллапс

26 января во всех регионах нашей страны будут идти снегопады. Вместе с тем, столбик термометра будет минусовать до -13 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В среду, 26 января, во всех областях Украины ночью и днем прогнозируются осадки в виде снега. Скорость ветра будет умеренной и составит 7- 12 метров в секунду.

В частности, в западных регионах будут колебания температуры от -1 до -7 градусов мороза, днем ожидается -3+2 градуса. В северных регионах ночная температура воздуха составит -7-11 градусов, днем 0-5 градусов.

В восточных регионах морозы будут больше. Ночью там будет -13-10 градусов, днем температура воздуха составит -4-7 градусов. В южных регионах ночная температура воздуха будет -10 -6 градусов, днем будет -3+1 градус. В центральных регионах ночью будет морозить -9-7 градусов. Днем морозы составят -3-1 градус.

В завтрашний день в столицу также придут снегопады. Ночные морозы составят -8 -6 градусов, днем будет 0 – 2 градуса.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине. Поточная неделя в стране ознаменуется умеренными морозами с небольшими прояснениями и несильным ветром. Украинцам стоит ожидать классическую зимнюю погоду. По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, неделя также будет снегопад, при этом осадки будут умеренными. Снежный покров увеличится как в горах, так и на остальной территории Украины. Кардинальных погодных изменений не ожидается, но в отдельных регионах сильные морозы.

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