В Украину идут снегопады: где больше всего заснежит

Во вторник большинство областей Украины накроют вьюги и снегопады, что не было в преддверии Нового года не один год подряд. Причина обильных снегопадов – внезапное вторжение южного циклона. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Снег. Фото: 24 канал

Синоптик прогнозирует, что 28 декабря больше всего работы будет у работников коммунальных служб, расположенных в центральны областях Украины. Там снегопады будут самые обильные. Снег будет с порывами ветра, потому возможны снежные заносы. Это нужно учесть тем, кто на завтра планирует в дорогу. Если получается, то поездку лучше перенести, а, если перенести никак, то нужно быть предельно осторожными за рулем.

Наталья Диденко рассказывает, что примерно такая же погода, как в центре будет наблюдаться и на западе страны, а также на юге и востоке. Правда есть несколько регионов, которые обильные снегопады могут обойти, это – Закарпатье, Волынь и Ровенщина.

По словам синоптика, в южных областях не всегда будет идти снег. Из-за довольно высокой температуры, мокрый снег будет меняться на дождь. Отсюда большой риск, что дороги в южных регионах Украины могут превратиться в каток. Потому автомобилистам нужно заблаговременно побеспокоиться, чтобы в вашем автомобили било все необходимой для поездки по такой погоде.

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