В Украину идут первые заморозки: синоптики назвали даты похолодания



















Украинский Гидрометцентр предупреждает о первых серьезных заморозках, которые уже скоро охватят большую часть страны. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, что может повлиять на дорожную ситуацию и создать опасность для водителей. Автомобилисты призывают быть особенно осторожными и заранее подготовить свои транспортные средства к зимним условиям.



Заморозки. Фото: freepik

Согласно прогнозу, холодный воздух начнет заходить в Украину 16 октября, сначала коснувшись западных регионов, а уже 17-18 октября заморозки распространятся на северные области. На юге страны ожидается похолодание 19 октября. Температура воздуха местами опустится до -5°C.

Ночью 17 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях, 18-19 октября в западных, северных и большинстве центральных, 19 октября и южных областей сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), — говорится в сообщении.

Эксперты призывают водителей заранее сменить летнюю резину на зимнюю, поскольку именно она обеспечивает лучшее сцепление с дорогой в условиях низких температур. Также необходимо соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и быть внимательными за рулем во избежание аварийных ситуаций.





Ранее "Комментарии" писали, что Одесчина готовится к воздействию мощного антициклона "Werner", который будет определять погодные условия в регионе в течение ближайших пяти дней. Синоптики прогнозируют, что в этот период существенных осадков не ожидается, а температурный режим претерпевает изменения.

Из урагана четвертой категории в Атлантическом океане образовался внетропический циклон Kirk, который сейчас идет к европейскому побережью. По прогнозам синоптиков, он должен достичь Франции уже 9 октября. Возникает вопрос — повлияет ли он на погоду в Украине.