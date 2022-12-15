В Украину идут мороз с вьюгами: синоптики обновили прогноз

В нашей стране снова будет ухудшаться погода. Наблюдатели погоды делают свой малоутешительный прогноз о сильных морозах и вьюгах, которые придут уже в ближайшие дни.

В Украину идут мороз с вьюгами (фото из открытых источников)

В частности, по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, уже 17 декабря в Украину несется сильный циклон с грозой и метелью.

"Днем 17 числа в западных, северных областях ожидается сильный мокрый снег, в южных и восточных пройдут сильные дожди, а вот в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные ливни с грозами и шквалами", — говорит прогнозист.

По словам Щедрина, уже в ночные часы 18 декабря на смену грозам придет обильный снегопад и резко станет холодно.

Нет ничего утешительного и в прогнозе другой синоптикини Наталки Диденко, которая тоже предупреждает о внезапном холоде и снегопаде как раз в канун дня святого Николая. Кроме того, прогнозистка предостерегает жителей столицы об гололедице на магистралях и сильных порывах ветра по всем регионам, кроме западных.

Предсказания народных прогнозистов сходятся с прогнозом Укргидрометцентра. Его специалисты предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-18 м/с. Поэтому уже объявлен желтый уровень опасности.

Их прогноз на 16 декабря говорит о том, что погода не сильно улучшится. В этот день будут идти дожди с мокрым снегом и досаждать сильный ветер.

В ночные и утренние часы на всех территориях Украины будет туман, в восточных регионах — гололедица. В Ивано-Франковском и Закарпатском регионах возможно сход лавин: там объявлено о третьем уровне опасности.

Вместе с тем днем немного потеплеет: до +6 градусов, хотя в ночное время будет морозить до 0-5 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут сильные морозы

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