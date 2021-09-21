logo
Русский Українська

BTC/USD

40604.07

ETH/USD

2730.40

LTC/USD

147.77

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украину идут ливни, местами - со снегом: где будет холоднее
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину идут ливни, местами - со снегом: где будет холоднее

Синоптики рассказали о погоде в стране

21 сентября 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева

Несколько дней почти ноябрьской прохлады со слякотью, сильными дождями и сильными порывами ветра. Возможен даже снег. Вот таким выдалось начало этой последней недели сентября. На выходные обещают ожидаемое всеми потепление и солнце. Правда, тепло уже действительно будет умеренное. Скорее, как в октябре.

В Украину идут ливни, местами - со снегом: где будет холоднее

Прогноз погоды в Украине (фото из открытых источников)

В среду, 22 сентября — осень уже не  будет отрицать в лета свои права. Ведь завтра день осеннего равноденствия. Будет прохладно, хмуро, слякоть с утренними туманами.

Как прогнозирует Наталья Диденко, днем на территории страны будет холодно+7+ 12  градусов, только в южных и восточных регионах теплее, +10 +14 градусов. Ночью будет + 1+ 6 градусов.

Синоптик говорит, что когда небо прояснится, возможны заморозки, кроме южных и восточных территорий. Если небо будет свинцового цвета, хмурым, то вероятность заморозков существенно уменьшается. В Карпатах достаточно холодно. Столбик опустился ниже нуля.

Осадки с мокрым снегом коснутся карпатских гор и долин, в западных областях тоже дождь. В других регионах дождя не будет, но достаточно влажно.

В столице 22 сентября солнышко киевлян не будет радовать. По-осеннему мрачно, слякоть, днем+ 7+ 9 градусов.

Настоящая зима наведается в Карпаты. Метеоролог Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует первый снег в горах. Он пойдет ночью, с 22 на 23 сентября. На всей территории государства, кроме южного и восточного регионов ожидаются заморозки 0-3 °. Так же следует позаботиться о теплой одежде.

Синоптики Украинского гидрометцентра обнадеживают, что мокрую и холодную слякоть изменит теплый антициклон, который придет из западного региона уже в конце недели. Поэтому в выходные советуют ждать хорошей погоды, тепла и солнца после внезапных холодов. Так же прогнозируют начало следующей недели с хорошими плюсами на столбике термометра и солнцем, которого ждут все соотечественники.

Напомним, что "Комментарии" сообщают, что   Украину накроет сильными грозами и холодом .


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ