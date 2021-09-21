В Украину идут ливни, местами - со снегом: где будет холоднее

Несколько дней почти ноябрьской прохлады со слякотью, сильными дождями и сильными порывами ветра. Возможен даже снег. Вот таким выдалось начало этой последней недели сентября. На выходные обещают ожидаемое всеми потепление и солнце. Правда, тепло уже действительно будет умеренное. Скорее, как в октябре.

Прогноз погоды в Украине (фото из открытых источников)

В среду, 22 сентября — осень уже не будет отрицать в лета свои права. Ведь завтра день осеннего равноденствия. Будет прохладно, хмуро, слякоть с утренними туманами.

Как прогнозирует Наталья Диденко, днем на территории страны будет холодно+7+ 12 градусов, только в южных и восточных регионах теплее, +10 +14 градусов. Ночью будет + 1+ 6 градусов.

Синоптик говорит, что когда небо прояснится, возможны заморозки, кроме южных и восточных территорий. Если небо будет свинцового цвета, хмурым, то вероятность заморозков существенно уменьшается. В Карпатах достаточно холодно. Столбик опустился ниже нуля.

Осадки с мокрым снегом коснутся карпатских гор и долин, в западных областях тоже дождь. В других регионах дождя не будет, но достаточно влажно.

В столице 22 сентября солнышко киевлян не будет радовать. По-осеннему мрачно, слякоть, днем+ 7+ 9 градусов.

Настоящая зима наведается в Карпаты. Метеоролог Укргидрометцентра Наталья Птуха прогнозирует первый снег в горах. Он пойдет ночью, с 22 на 23 сентября. На всей территории государства, кроме южного и восточного регионов ожидаются заморозки 0-3 °. Так же следует позаботиться о теплой одежде.

Синоптики Украинского гидрометцентра обнадеживают, что мокрую и холодную слякоть изменит теплый антициклон, который придет из западного региона уже в конце недели. Поэтому в выходные советуют ждать хорошей погоды, тепла и солнца после внезапных холодов. Так же прогнозируют начало следующей недели с хорошими плюсами на столбике термометра и солнцем, которого ждут все соотечественники.

Напомним, что "Комментарии" сообщают, что Украину накроет сильными грозами и холодом .

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