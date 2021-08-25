В Украину идут холодные ливни: когда и где пройдут дожди

Узнайте, какой будет погода в Украине с 26 по 30 августа.

В конце августа в Украине изменится погода, в частности, в некоторых регионах Украины значительно похолодает, пройдут обильные дожди. Синоптики сообщают, что другой части Украины наоборот будет 30-градусная жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам специалистов, холодные ливни накроют преимущественно регионы в Западной Украине, часть севера и центра 29-30 августа. А на юге и востоке будет господствовать сухая и теплая погода до+ 33. В течение 3 дней по Украине будут раздаваться грозы, температура будет прохладной на западе и севере, и теплой, и сухой в других областях.

Следовательно, 26 августа, в некоторых регионах Украины погода будет опасной. По информации синоптиков, в центральных, Одесской и Николаевской областях ожидают грозы, а в отдельных районах даже град и шквалы 15-20 м / с. Завтра осадки могут также пройти в центральных, на севере и в некоторых южных областях.

Температура воздуха будет такой: +18+ 22 на западе, а ночью:, +9+11, +19 +24 на севере, +25 +29 в центре и на юге, и — + 26+ 30 на востоке.

В пятницу, 27 августа на всей территории Украины похолодает, осадки ожидаются на западе и востоке. Температура воздуха +17+ 20 на западе (ночью здесь+7+ 11), + 20+ 23 на севере, +21+ 25 в центре, до +29 на юге и востоке.

А 28 августа грозы и дожди соберутся преимущественно только на Западной Украине, температура воздуха будет довольно прохладной. А вот в других регионах Украины столбик термометра поднимется в вверх. На севере и в центре +23+ 27, на юге и востоке +26+ 32 градуса.

29-30 августа в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях будут идти сильные дожди. Но немного потеплеет до+ 18 +24 градусов. На севере и в центре+ 27+ 31, а на юге и востоке до +33 градусов — жара.

30 августа числа грозы и дожди будут идти в части центральных, северных и южных областей.

Напомним, издание "Комментарии" сообщало о том, какой будет погода на День независимости в Украине.