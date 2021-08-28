В Украину идет затяжное похолодание: синоптики обновили прогноз погоды

В Украине погода, 29 августа, снова изменится и разделит страну на две половинки. В одной части страны будет тепло и сухо, а в другой прохладно и дождливо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды (фото из открытых источников)

Как измениться погода — читайте в нашем материале.

Поэтому синоптики сообщают, что в воскресенье, 29 августа, ожидается похолодание и дожди в Волынской, Ровенской Винницкой и Житомирской областях, то есть в западных, и в части северного региона. Столбики термометров опустятся до+ 19 и +23 градусов.

На севере осадков не ожидают. Ночью температура воздуха будет+ 13;+ 15, а днем столбики термометров будут держаться на уровне+ 27 градусов.