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Главная Новости Общество события В Украину идет затяжное похолодание: синоптики обновили прогноз погоды
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В Украину идет затяжное похолодание: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине будет теплая и дождливая

сегодня, 22:32
Автор:

Лиля Воробьева

В Украине погода, 29 августа, снова изменится и разделит страну на две половинки. В одной части страны будет тепло и сухо, а в другой прохладно и дождливо. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Украину идет затяжное похолодание: синоптики обновили прогноз погоды

Прогноз погоды (фото из открытых источников)

Как измениться погода — читайте в нашем материале.

Поэтому синоптики сообщают, что в воскресенье, 29 августа, ожидается похолодание и дожди в Волынской, Ровенской Винницкой и Житомирской областях, то есть в западных, и в части северного региона. Столбики термометров опустятся до+ 19 и +23 градусов.

На севере осадков не ожидают. Ночью температура воздуха будет+ 13;+ 15, а днем столбики термометров будут держаться на уровне+ 27 градусов.

В северных областях осадков не прогнозируются. Ночью +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут+ 25 +27 градусов.

На Востоке Украины, 29 августа, будет тепло и сухо на дворе будет светить солнышко. Воздух погреется до +32 градусов.

В южных регионах будет тепло и солнечно. На дворе будет жарко, осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха опустится до +21 градуса, а днем температурный столбик подскочит до +32 градусов. В частности, в Херсоне, Одессе, Николаеве будет+ 33 градуса.

В центральной части Украины, 29 августа, прогнозируют шквальный ветер, но без осадков. Днем температура воздуха прогреется до+ 29 градусов, а ночью температурный столбик опустится до +14 градусов.

В столице Украины, 29 августа, прогнозируют ливень  днем. Температура воздуха днем будет +27 градусов. Ночью температура воздуха упадет до+ 15 градусов. Осадков не прогнозируют.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, какой будет погода в последние летние дни.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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