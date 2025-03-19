В Украину идет весна, но 10 градусными морозами

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Лиля Воробьева
20 марта в Украине ожидается сухая погода. Такую информацию предоставляет Укргидрометцентр.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в этот день температура воздуха начнет повышаться и достигнет 9-13 градусов выше нуля. Осадков не прогнозируется.
В Украине ожидается переменная облачность. Осадков метеорологи не предполагают. Ветер будет преобладать на северо-западном и западном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.
По информации meteoprog , 20 марта ожидается теплая погода. Самые высокие температурные показатели зафиксируют в Николаевской области, где воздух прогреется до 3...13 градусов. Холоднее всего будет в Луганской области, где температура опустится до -2... 7 градусов.
В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет северо-западного направления, скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.
Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.
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