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В Украину идет весна, но 10 градусными морозами

В Украине 20 марта будет сухая погода без осадков

19 марта 2025, 21:13
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Лиля Воробьева


20 марта в Украине ожидается сухая погода. Такую информацию предоставляет Укргидрометцентр.

В Украину идет весна, но 10 градусными морозами

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в этот день температура воздуха начнет повышаться и достигнет 9-13 градусов выше нуля. Осадков не прогнозируется.

В Украине ожидается переменная облачность. Осадков метеорологи не предполагают. Ветер будет преобладать на северо-западном и западном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.

"Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, в Карпатском регионе возможно снижение до 5-10 градусов мороза. Днем показатели термометров достигнут 7-12 градусов с отметкой плюс", – говорится в прогнозе.

По информации meteoprog , 20 марта ожидается теплая погода. Самые высокие температурные показатели зафиксируют в Николаевской области, где воздух прогреется до 3...13 градусов. Холоднее всего будет в Луганской области, где температура опустится до -2... 7 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет северо-западного направления, скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

"Температурные показатели ночью составят от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. В дневное время суток термометры покажут 7-12 градусов тепла. В столице ночью ожидается 0-2 градуса мороза, а днем температура будет колебаться в пределах 10-12 градусов с отметкой плюс",

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=23922211914048795&set=a.155630821133571
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