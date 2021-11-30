В Украину идет снегопад: какие регионы заметет в первый день зимы

1 декабря в нашей стране будет идти снег на западных и северных территориях. Там начнется настоящая зима. Вместе с тем столбик термометра на южных территориях будет плюсовать + 8. Об этих колебаниях меняющейся погоды в разных областях нашей страны информирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

По прогнозу синоптиков, в среду, 1 декабря, снег будет идти на западных и северных территориях. На всех остальных территориях осадков не предвидится, будет солнце и ясное небо.

В частности, в западных регионах в дневное время температура будет составлять 0+ 4 градуса, а в ночные часы - от 0 до -2. В северных регионах ночью будет прохладнее, придет мороз от -2 до -4 градусов. Также ночные морозы придут на восточные территории страны. В дневные часы будет 0 +2, в ночные времена -2 -4 градуса. В центральных регионах зима также напомнит о себе небольшим морозом. В дневные часы температура здесь будет плюсовать 0 + 3, а в ночные часы будет -1 -3 градуса. Теплее всего в дневное время будет в южных регионах +4 +8, в ночные часы от -1 до -3 градусов.

В Киеве также будет падать декабрьский снег. В дневные часы будет 0+ 3, ночью -1 -4 градуса мороза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в каких областях Украины пройдут дожди. 28 ноября в большинстве областей Украины ожидается небольшое потепление, но пройдут дожди. Синоптики прогнозируют дождливую погоду в западной части страны: в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях. Там столбики термометра будут в диапазоне+ 5+9 градусов. Дожди прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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