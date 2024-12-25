В Украину идет рекордный холод: что будет с погодой в январе

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в январе 2025 средняя температура воздуха в Украине ожидается на уровне 0-3 градусов мороза, что превышает климатическую норму на 1,5-2 градуса.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, январь будет холоднее декабря, средняя температура которого составляет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. При этом в Закарпатье, в Крыму, а также в Одесской и Херсонской областях температура будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

По прогнозам количество осадков в январе составит 32-79 мм, что соответствует многолетней норме.

Данные многолетних наблюдений показывают, что в январе средняя температура воздуха обычно составляет 0-6 градусов мороза, а в Крыму – от 1 до 4 градусов тепла.

"Абсолютный минимум температуры в Украине достигал 23-37 градусов мороза. В некоторых регионах, таких как Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Сумская области и Карпаты, фиксировались значения до 38-39 градусов мороза. В Черкасской и Луганской областях температура местами достигала 40-41" ,9 градусов мороза, а на юге Крыма — 13-22 градусов мороза", — отметили синоптики.

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 10-18 градусов тепла, в Крыму – до 21 градуса. В Черниговской и Сумской областях, а также на высокогорье Карпат, максимальные показатели составляли 8-9 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков по многолетним наблюдениям составляет 26-55 мм. В Закарпатье этот показатель достигает до 89 мм, а в Карпатах и на юге Крыма – до 125 мм.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно. "Скажем так: не каждый год выйдет прокатиться на санках. Последняя зима была довольно снежной, а предыдущие – не очень", – рассказал эксперт.

