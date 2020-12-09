В Украину идет потепление - синоптик

Расположение синоптических армий восточного антициклона и западных циклонов завтра начинает движение. Поэтому украинцам следует ожидать потепления. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

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Сообщается, что южная, юго-западная циклоничность сдвинет мощный антициклон, который стоял крепко несколько дней и принес Украине морозную и ветреную погоду. И уже завтра, 10 декабря, в Украину придет потепление. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, в западной части страны ожидается 2-6 градусов тепла, южной — 4-8 градусов тепла, а в Крыму до 12 градусов тепла.

Отмечается, что умеренные морозы 3-9 градусов задержатся ближайшей ночью в восточных областях, а также в Днепропетровской, Полтавской и Сумской. На остальной территории Украины будут или небольшие "минусы" или около нуля.

Кроме того, прогнозируется сильный, со штормовыми порывами, юго-восточного направления ветер. Вероятные мокрый снег и дождь в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), а еще в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Черкасской области, в Кропивницком с районами. На остальной территории — завтра без существенных осадков.

"Изменение воздушных масс всегда сопровождается колебаниями атмосферного давления, увеличится облачность, усилится влажность воздуха, будет завивать штормовой ветер — все это может негативно сказаться на самочувствии, — отметила Диденко. — Плюс — осложнится ситуация на дорогах там, где прогнозируются осадки. Ветер может ломать большое ветви и валить конструкции — очень и очень осторожно под ними".

Как сообщалось, накануне синоптик предупреждала, что в Украине изменится погода.

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