В Украину идет новая волна жары: в каком регионе будет под 40 градусов

Синоптик Наталья Диденко проанализировала данные движения горячих масс и предупредила, что 1 июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы. По всей Украине температура пересечет отметку 30 градусов, однако в некоторых регионах может достигнуть 37 градусов тепла.



В Украине идет новая волна жары. Фото из открытых источников

Наталья Диденко прогнозирует, что в конце июня и начале июля в западной части Украины пройдут осадки, которые снизят на несколько градусов температуру воздуха. Однако, синоптик указывает, что даже при таких условиях воздух днем сможет погреться и пересечь отметку более 30 градусов.

Вся территория Украины 1-го июля будет под ударом волны жары, которая продержится несколько дней. По словам Диденко, в Киеве в начале июля температура будет колебаться на уровне 32-34 градусов жары, без осадков.

После некоторого уменьшения падения температуры в западной части Украины 1-2 июля, следующим регионом, откуда уйдет жара, будет север — 3-4 июля. Однако волна жары будет оставаться в южном регионе, по меньшей мере, до 5 июля, а на востоке страны еще несколько дней.

"Значительная часть территории Украины 1-го июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью — осторожно с огнем! Поэтому пока очень осторожно с огнем, особенно внимательно к своему самочувствию, махайте веерами и кропите водичкой себя и всех, кто рядом. Не забудьте бутылочку воды в сумку и панамку на голову!", — подчеркивает Диденко.

Прогноз температуры на июль

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти простых методах, как можно легко охладиться в жару.

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