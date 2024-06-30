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В Украину идет новая волна жары: в каком регионе будет под 40 градусов

В прогнозе погоды для Украины синоптик Наталья Диденко указывает на невероятную жару. Температура воздуха в июле прогреется почти к 40 градусам тепла в июле.

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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Синоптик Наталья Диденко проанализировала данные движения горячих масс и предупредила, что 1 июля Украина станет одной из самых жарких стран Европы. По всей Украине температура пересечет отметку 30 градусов, однако в некоторых регионах может достигнуть 37 градусов тепла.

В Украину идет новая волна жары: в каком регионе будет под 40 градусов

В Украине идет новая волна жары. Фото из открытых источников

Наталья Диденко прогнозирует, что в конце июня и начале июля в западной части Украины пройдут осадки, которые снизят на несколько градусов температуру воздуха. Однако, синоптик указывает, что даже при таких условиях воздух днем сможет погреться и пересечь отметку более 30 градусов.

Вся территория Украины 1-го июля будет под ударом волны жары, которая продержится несколько дней. По словам Диденко, в Киеве в начале июля температура будет колебаться на уровне 32-34 градусов жары, без осадков.

После некоторого уменьшения падения температуры в западной части Украины 1-2 июля, следующим регионом, откуда уйдет жара, будет север — 3-4 июля. Однако волна жары будет оставаться в южном регионе, по меньшей мере, до 5 июля, а на востоке страны еще несколько дней.

"Значительная часть территории Украины 1-го июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью — осторожно с огнем! Поэтому пока очень осторожно с огнем, особенно внимательно к своему самочувствию, махайте веерами и кропите водичкой себя и всех, кто рядом. Не забудьте бутылочку воды в сумку и панамку на голову!", — подчеркивает Диденко.

В Украину идет новая волна жары: в каком регионе будет под 40 градусов - фото 2

Прогноз температуры на июль

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти простых методах, как можно легко охладиться в жару.

Также "Комментарии" писали о том, где в Украине зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений.



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