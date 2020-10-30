В Украину идет настоящая осень прогноз погоды на ближайшие дни

Украина сегодня окажется во власти настоящей осени. Синоптики обещают дождливый и довольно холодный день. Региона, где бы окончательно не испортилась погода, сегодня в Украине не останется. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В Украину идет похолодание. Фото: fotoload.ru

Теплые вещи пора доставать жителям западных регионов. Там сегодня ощутимо похолодает. Днем термометры покажут максимум +12. Дождь местами может не прекращаться весь день.

Лишь на градус больше синоптики обещают днем в северных регионах. Зонтики также лучше все время держать при себе.

На Востоке и в Центре Украины также весь день будут идти дожди. Самыми сильными они будут в Харьковской области и на Донбассе. Дневной максимум синоптики обещают на уровне 14-15 градусов тепла.

Добралось похолодание в этот раз и к жителям южных областей. Правда, они почувствуют его не так сильно, как украинцы из других регионов. Сегодня термометры максимально могут показать +17 и только в Крыму — до +18. Дожди будут идти в течение всего дня. Так что лучше быть к этому готовыми.

Завтра, 31 октября, дожди в Украине только усилятся. Температура воздуха упадет еще сильнее. И такую погоду синоптики Укргидрометцентра обещают нам на все выходные.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в Украине в ноябре.

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