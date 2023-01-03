В Украину идет лютый холод со снегопадами и вьюгами: синоптики обновили прогноз

Как прогнозируют синоптики, в украинские регионы идут сильные холода, их сопровождают снегопады и метели. В частности, в некоторых местах столбик термометра ночью опустится до отметки минус 20 градусов.

В Украину идут морозы (фото из открытых источников)

Как утверждает метеоролог Станислав Щедрин, резкий холод придет 4 января. В этот день столбик термометра будет показывать еще +1+5 градусов тепла. Возможен дождь и мокрый снег.

На сам Святой вечер еще похолодает. В северных и восточных регионах столбик термометра ночью будет резко минусовать вплоть до — 17-20 градусов, однако в западных регионах ночные морозы ожидаются меньшими — до — 10-13 градусов.

Во всех остальных регионах ночью будет -10-16 градусов мороза. Еще в период с 6 по 11 января ожидаются сильные снегопады и метели.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, аналогично предполагается ухудшение погоды с 4-5 января по всем украинским регионам. Сильный снегопад придет в северные и восточные регионы — осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

В канун Рождества снег прогнозируют в восточных регионах Украины, столбик термометра опустится до -1 -3 градусов во всех украинских регионах.

Как свидетельствуют народные приметы, непредсказуемый и лютый холод приходит в канун Рождества Христова. В праздничные дни наши предки наблюдали за погодой и делали свой прогноз на урожай .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине сильно изменится погода . В регионах нашей страны продолжают властвовать аномальные плюсовые температуры. Во вторник, 3 января в южных областях столбик термометра будет плюсовать 14 градусов. Но скоро в украинские регионы придет морозная погода, правда, непродолжительная.

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