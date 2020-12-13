kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.12.2020

BTC/USD

19327.98

ETH/USD

593.29

LTC/USD

83.59

НБУ 13.12.2020

USD/UAH

28.33

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украину идет циклон: он принесет ледяной дождь и морось
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину идет циклон: он принесет ледяной дождь и морось

В отдельных регионах Украины может быть морось

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Уже несколько дней практически на всей территории Украины наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за дождя и мокрого снега, которые выпали при минусовой температуре, дороги превратились в "каток". Синоптик Наталья Диденко говорит, что в понедельник, 14 декабря, погода лучше не станет, ведь на Украину надвигается циклон.

В Украину идет циклон: он принесет ледяной дождь и морось

На Украину надвигается циклон (фото из открытых источников)

"Осадки — морось, дождь, ледяной дождь, мокрый снег, выбирайте! — наиболее вероятные на Севере, в центральных областях, местами на Западе, затронут Одессу", — написала синоптик на своей странице в Facebook.

Известно, что на востоке и в южной части страны ожидается сильный ветер и гололед. Температура воздуха в восточных и северных областях будет "танцевать" вокруг нуля – -1...+ 1 градус. А центральных регионах Украины днем ожидается +1...+3 градуса, а ночью -1. На юге будет теплее всего, там столбик термометра поднимется до +5 градусов, ночью мороза не будет.

Также некоторые области страны накроет туман, видимость составит 200-500 метров, так что водителей просят быть внимательными на дорогах. 

В столице Украины утром, 14 декабря, ожидается мокрый снег и ледяной дождь, а во второй половине дня осадки прекратятся, но гололедица — останется. 

Напомним, что 11 декабря из-за плохих погодных условий была затруднена работа международного аэропорта "Борисполь". Несколько авиарейсов было отменено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач-травматолог Александр Коваленко рассказал, как украинцам не травмироваться во время сильной гололедице на дорогах. Эксперт посоветовал без необходимости не выходить на улицу или же передвигаться очень медленно.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ