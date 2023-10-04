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В Украину идет антициклон Tora: что будет с погодой

Наталья Диденко также предупреждает об ухудшении погоды в конце недели

4 октября 2023, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ситуацию с погодой в первой неделе второго месяца осени, в частности, 5 октября, определит новый антициклон, который синоптики называют Tora.

В Украину идет антициклон Tora: что будет с погодой

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Поэтому у нас осадков не предполагается, повсюду будет сухая погода. Разве ночью и утром на юго-востоке Украины местами возможен небольшой дождь. Но это все", — рассказала синоптика Наталья Диденко .


Как она утверждает, столбик термометра будет понемногу снижаться, хотя на улице ситуация с погодой будет относительно комфортная.

"В четверг в течение дня в большинстве областей ожидается 17...22 градуса, на юге местами до 22...24 градусов. Ночью, конечно, уже ощутимо холодно: 6...10 градусов, на юге 10...15 градусов .Исключение — Крым и Запорожье, где будет 8...10 градусов", — сообщила детали Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики спрогнозировали "бабье" лето в октябре . Согласно прогнозам, последние дни сентября принесут украинцам заморозки.  

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь будет в основном холодным. Однако в середине месяца украинцы смогут насладиться потеплением, которое, по словам специалиста, будет продолжительным. Однако после "бабьего" лета температурные столбики опустятся и страну ждут ночные заморозки и сильные осадки. Синоптик отметил, что холодная погода будет продолжаться и в ноябре. Кроме того, Горбань прогнозирует ранний снег в стране.

Глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сейчас в Украине продолжается период сухой погоды из-за антициклона. По ее словам, потепление может прийти в страну в период с 4 по 7 октября — температурный фон немного изменится и столбики термометров поднимутся до 18 градусов, а в южной части Украины — до 21 градуса. Первая декада октября, по прогнозу специалиста, ожидается без дождей и сильного ветра.



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