В Украину идет аномальная жара: как и где изменится погода

Ситуация с погодой в нашей стране сложится следующим образом. В ближайшие дни придет аномальная жара. Как предупреждают прогнозисты, во время аномальной жары столбик термометра поднимется до отметки +37 градусов.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что во многих областях произойдет гроза и порывы сильного ветра.

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В частности, в областях будет переменная облачность. При этом в западных, северных и нескольких центральных областях кратковременные дожди и гроза. На других территориях нашей страны осадки не ожидаются. В то время, когда придут грозы, местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Синоптики говорят, что ночью на большей части украинских регионов столбик термометра будет показывать +15+20. В южных и восточных регионах температура воздуха будет +23 градуса.

Между тем, днем температура будет прогреваться +29 +34, а в южных регионах — до+ 37. Но прохладнее будет на западных территориях и в Житомирской области — +23+28. В украинских Карпатах столбик термометра остановится на отметке +17+22.

В Киевской области по состоянию на 6 июля возможна переменная облачность. Ночью в некоторых районах пройдут дожди, а днем их поменяют грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек, но во время грозы местами порывистый — 15- 20 м /сек.

Столбик термометра ночью будет плюсовать+ 15+21, а днем будет подниматься до+ 29 +34.

В столице ночью столбик термометра покажет +18 +20 тепла, а днем – +30+32 выше нуля.

Прогнозисты предупреждают о гидрометеорологических явлениях, которые придут в страну в четверг, 6 июля. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Днем 6 июля в западных, северных, большинстве центральных областей грозы", — сообщают синоптики сограждан.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине летом.