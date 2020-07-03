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В Украину идет аномальная жара

Для восточных и южных регионов пятница, 3 июля, может оказаться самым жарким днем с начала лета

сегодня, 06:49
Автор:

Виолетта Комаровская
В Украину идет аномальная жара

Аномально жаркую погоду обещают синоптики в Украине сегодня, 3 июля. Больше всего солнце разогреет воздух на Востоке и Юге Украины. А вот в западные регионы придет прохлада, но вместе с собой принесет грозовые дожди. Такой прогноз на пятницу сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Приготовиться к самому жаркому дню с начала лета стоит жителям Николаевской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской областей и Запорожья. Здесь термометры днем покажут сразу 36 градусов выше нуля. Не стоит особой прохлады ждать и к вечеру. Лишь ночью температура немного упадет. Хотя в некоторых районах только до 22 градусов тепла. 

На несколько градусов меньше будет сегодня в остальных восточных и южных регионах Украины, а также на Севере и в Центре. Правда, небо будет почти безоблачным. Поэтому особой прохлады жители этих областей не почувствуют. Грозовые дожди могут пройти только в Черниговской области. 

А вот западные регионы снова окажутся в плену грозовых дождей. Самые сильные пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, а также на Закарпатье. Дневная температура воздуха местами упадет до +22-24 градусов. 

Ожидать, что жара уйдет на выходных, не стоит. Наоборот, она будет лишь усиливаться. В некоторых регионах термометры днем покажут сразу +37.

Ранее "Комментарии" рассказывали, какой напиток поможет пережить жару


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