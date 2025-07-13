В Украину идет 40-градусная жара: синоптик назвала самый жаркий день июля

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Slava Kot
В июле украинцев ждут настоящие температурные "американские горки" из-за короткого снижения до +18 градусов, которое сменится новым скачком жары, что может превысить +40 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, обнародовавшая прогноз в Украине на ближайшие недели.
22 июля температура в Украине превысит 40 градусов жары. Фото из открытых источников
Наталка Диденко отмечает, что 14 июля обещает быть жарким на большинстве территории Украины. Юг, Восток и Центр будут иметь показатели от +29 до +34 градусов, Север в пределах от +27 до +30 градусов, а Запад от +25 до +29 градусов.
Дожди возможны только в западных регионах, после обеда или вечером. Возможны грозы, шквалы и град. В Киеве понедельник пройдет без осадков, температура будет держаться на уровне +27…+29 градусов.
По прогнозу погоды от Диденко, кратковременное похолодание ожидается 17-18 июля. На севере, западе и центре температура опустится до +18 градусов, тогда как на юге и востоке будет в пределах от +26 до +30 градусов.
Диденко предупреждает, что это похолодание будет непродолжительным и уже в выходные температура снова поползет вверх. Самый жаркий день будет 22 июля, когда температура может достигнуть более +40 градусов.
Вместе с тем синоптик подчеркивает, что это предварительный прогноз погоды и ситуация может измениться.