В Украину идет 40-градусная жара: синоптик назвала самый жаркий день июля

В июле украинцев ждут настоящие температурные "американские горки" из-за короткого снижения до +18 градусов, которое сменится новым скачком жары, что может превысить +40 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, обнародовавшая прогноз в Украине на ближайшие недели.

22 июля температура в Украине превысит 40 градусов жары. Фото из открытых источников

Наталка Диденко отмечает, что 14 июля обещает быть жарким на большинстве территории Украины. Юг, Восток и Центр будут иметь показатели от +29 до +34 градусов, Север в пределах от +27 до +30 градусов, а Запад от +25 до +29 градусов.

Дожди возможны только в западных регионах, после обеда или вечером. Возможны грозы, шквалы и град. В Киеве понедельник пройдет без осадков, температура будет держаться на уровне +27…+29 градусов.

По прогнозу погоды от Диденко, кратковременное похолодание ожидается 17-18 июля. На севере, западе и центре температура опустится до +18 градусов, тогда как на юге и востоке будет в пределах от +26 до +30 градусов.

Диденко предупреждает, что это похолодание будет непродолжительным и уже в выходные температура снова поползет вверх. Самый жаркий день будет 22 июля, когда температура может достигнуть более +40 градусов.

"В начале, через одну, на следующей неделе, ориентировочно во вторник, 22-го июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", — прогнозирует Диденко.

Вместе с тем синоптик подчеркивает, что это предварительный прогноз погоды и ситуация может измениться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, каков температурный рекорд в Украине за всю историю наблюдений.