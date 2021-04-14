В украинских школах заработают новые нормы питания - детали

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Кириєнко Анна
В Украине успешно завершился первый этап реформы школьного питания. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства образования и науки.
Питание в школах: приняты новые нормы - что будут есть дети. Фото: informator.ua
Главная цель новых норм — обеспечить учеников полезными и сбалансированными обедами. В соответствующем документе указана информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, приготовленные в школьных столовых.
Например, особое внимание будет уделяться снижению количества потребленного сахара. Содержание сахара во всех блюдах, которые предлагают ученикам, не должно превышать 10 граммов на 100 граммов/миллилитров пищевого продукта.
Кроме того, увеличится количество фруктов, мяса и молочных и кисломолочных продуктов. А вот количество хлеба планируют уменьшить с 60-80 граммов до 30-50 граммов за один прием пищи.
Также родители должны заранее информировать о продуктах, которые противопоказаны ребенку. Если ребенок имеет подтвержденную врачом непереносимость некоторых продуктов, рацион этого ученика должны изменить.
Все школьники, независимо от учебных смен должны быть обеспечены одноразовым питанием в соответствии с нормами. Нововведения войдут в действие с первого сентября.
Стоит отметить, что первый этап реформы школьного питания инициировала первая леди Украины Елена Зеленская.
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