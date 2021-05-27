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В украинских школах запустят новую систему пропуска (Фото)

Для безопасности школьников в Украине будет действовать новая система пропуска FacePay24

сегодня, 10:25
Автор:

Кириєнко Анна

В ближайшее время в украинских школах планируют внедрить проект биометрической системы безопасного доступа. Это первый пилотный проект ПриватБанк и Visa под названием FacePay24. Данную информацию размещено на официальном сайте ПриватБанка.

В украинских школах запустят новую систему пропуска (Фото)

В украинских школах будет действовать новая система пропуска. Фото: vogazeta.ru

Технология позволит ограничивать доступ посторонних лиц в помещение. Проект содержит передачу push-сообщений на телефоны родителей учеников о времени, когда ребенок пришел в школу и пошел домой.

Кроме того, технология FacePay24 позволит перейти на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты питания в лицее и использование платных услуг.

Пока инициатива тестируется в Киевском лицее №157.

Как сообщают сами разработчики, технологию можно будет использовать для пропуска не только в учебные заведения, но и другие общественные учреждения.

В сообщении отмечается, что новая система обеспечивает полную защиту персональных данных по мировым стандартам.

В украинских школах запустят новую систему пропуска (Фото) - фото 2
В украинских школах запустят новую систему пропуска (Фото) - фото 3

Напомним, что в Украине успешно завершился первый этап реформы школьного питания. Главная цель новых норм — обеспечить учеников полезными и сбалансированными обедами. В соответствующем документе указана информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, приготовленные в школьных столовых. Все школьники, независимо от учебной смены должны быть обеспечены одноразовым питанием в соответствии с нормами. Нововведения войдут в действие с первого сентября. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в школах Украины начнут использовать электронные дневники и журналы. Детали узнавайте здесь.


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Источник: https://privatbank.ua/news/2021/5/26/1433
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