В украинских школах могут ввести новый предмет из-за влияния Интернета

Первая леди Украины Елена Зеленская предлагает введение в школах уроков по цифровой гигиене в сети Интернет. Об этом она высказалась во время выступления на киевском саммите первых леди и джентльменов.

В украинских школах могут ввести новый предмет, фото с открытых источников

По словам жены президента, детей нужно научить фильтровать информацию, которую им предлагают в Интернете. Они впитывают информацию, как губки, поэтому именно детей в первую очередь необходимо научить правильно ею пользоваться.

"Дети большую часть времени сейчас находятся в сети Интернет. Мы должны научить их цифровой гигиене… Нужно научить детей пользоваться информацией. И мне кажется, было бы правильно в школе ввести это отдельным уроком, возможно, потому мы пришли к тому времени, когда без этого невозможно – digital повсюду – это должен быть один из навыков, который дети получают в школе – и чем раньше, тем лучше", — сказала Зеленская.

В современном технологически продвинутом мире о безопасности детей должны беспокоиться не только родители, но и государство.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на мероприятие, организованное Елена Зеленская. Сегодня, 23 августа, в Киеве впервые проходит саммит первых леди и джентльменов.

Кроме того портал "Комментарии" писал, что владелец компании "Альянс красоты" Вадим Геращенко предложил ввести уроки предпринимательства в школах.

Напомним, в школах Дании преподают уроки сострадания. С 1993 года в школах Дании преподают уроки сочувствия, они входят в основную школьную программу. Цель таких занятий – научить ребенка с раннего возраста помогать друг другу, а борьбу вести только с самим собой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!