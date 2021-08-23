В украинских школах могут ввести новый предмет из-за влияния Интернета

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Хмільовська Інна
Первая леди Украины Елена Зеленская предлагает введение в школах уроков по цифровой гигиене в сети Интернет. Об этом она высказалась во время выступления на киевском саммите первых леди и джентльменов.
В украинских школах могут ввести новый предмет, фото с открытых источников
По словам жены президента, детей нужно научить фильтровать информацию, которую им предлагают в Интернете. Они впитывают информацию, как губки, поэтому именно детей в первую очередь необходимо научить правильно ею пользоваться.
В современном технологически продвинутом мире о безопасности детей должны беспокоиться не только родители, но и государство.
Как ранее информировал портал "Комментарии", в Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на мероприятие, организованное Елена Зеленская. Сегодня, 23 августа, в Киеве впервые проходит саммит первых леди и джентльменов.
Кроме того портал "Комментарии" писал, что владелец компании "Альянс красоты" Вадим Геращенко предложил ввести уроки предпринимательства в школах.
Напомним, в школах Дании преподают уроки сострадания. С 1993 года в школах Дании преподают уроки сочувствия, они входят в основную школьную программу. Цель таких занятий – научить ребенка с раннего возраста помогать друг другу, а борьбу вести только с самим собой.
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