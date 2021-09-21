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В украинских школах могут появиться "воспитатели безопасности": что они будут делать

Это совместный проект Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки

21 сентября 2021, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева

В наших образовательных учреждениях уже быстро будут работать новые педагоги — так называемые воспитатели безопасности. Они будут выполнять особую функцию — заботиться о безопасной ситуации для школьников и должны стать выразителями законных интересов малых украинцев. Об этом сообщает отдел коммуникаций Министерства внутренних дел.

В украинских школах могут появиться "воспитатели безопасности": что они будут делать

В школах Украины могут появиться "воспитатели безопасности" (фото из открытых источников)

Как рассказала заместитель министра Екатерина Павличенко, новые должности займут педагоги, которые пройдут конкурсную процедуру и осуществят переподготовку в учебных заведениях министерства. Задача новых должностных лиц — обеспечить постоянные и эффективные коммуникации между полицейскими, педагогами, школьниками и их родителями.

Чиновник министерства безопасности объяснила, что им нужны такие работники, которые хорошо ориентируются в детской среде и понимают, что беспокоит малых украинцев. Кроме того, они будут знать, как помочь детям, защитить их, применяя при этом действующее законодательство. А еще они будут учитывать наработки коллег из других европейских стран. По словам госпожи Екатерины, самое главное для воспитателя безопасности — это желание контактировать с малыми украинцами, а еще знать, в какой момент прийти им на помощь.

Один такой специалист сможет выполнять свои обязанности сразу в нескольких учебных заведениях, если в них не очень много учеников и они расположены на близком расстоянии.

Важно, что по информации Нацполиции, за неполных 9 месяцев этого года уже совершено почти 3000 уголовных правонарушений, где участвовали малые украинцы, и такое же количество правонарушений в отношении их самих.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что в школах Дании преподают уроки сострадания .


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/stvorennya-bezpecnogo-seredovishha-dlya-ditei-mvs-vprovadzuje-projekt-bezpecne-ditinstvo
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