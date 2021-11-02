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В украинские порты идут корабли с американским углем: кто его получит

Украина заключила новые контракты с новыми экспортерами

сегодня, 15:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В украинские портовые центры направляются по морю пять американских кораблей, что везут нам уголь, это почти 280 тыс. тонн, которого не хватает отечественным ТЭЦ. Об этом сообщает УНИАН, обнародовав соответствующую информацию энергетической компании ДТЭК.

В украинские порты идут корабли с американским углем: кто его получит

В Украину будут поставлять американский уголь (фото из открытых источников)

На кораблях США энергетический уголь, законтрактованный там украинской тепловой генерацией. Из пяти судов – четыре везут это топливо для нужд энергокомпании ДТЭК и одно судно для государственного концерна "Центрэнерго".

Важно, что раньше это топливо для тепловых станций экспортировала нам Россия. Но в начале ноября она приостановила его экспорт. В частности это топливо марки А (антрацит) и Т (худый). Его использовали частные энергетические предприятия: ДТЭК – для нужд Луганской ТЭС, Криворожской ТЭС, "Донбассэнерго" – для нужд Славянской ТЭС и "Технова" – для нужд Дарницкой ТЭЦ, Сумской ТЭЦ, Черниговской ТЭЦ. Вместе с тем другие марки этого топлива, как и коксующий уголь РФ будет поставлять и дальше.

В отечественном энергетическом ведомстве подтвердили данные о том, что наша страна заключила новые контракты с новыми экспортерами из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Также проходили переговоры с американскими поставщиками.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Нардеп: теперь к газовому кризису плюс еще одна. Недавно проявилась еще одна проблема власти. Как оказалось, на складах украинских ТЭС не хватает угля. Его просто не привезли. И Украина очутилась на пороге еще одного кризиса. Теперь вдобавок к газовому кризису мы получим и кризис на рынке тепла и электроэнергии. Как передает "Комментарии", такое мнение у себя в Facebook высказал нардеп 7-го и 8-го созывов ВР Олег Медуница.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/energetics/v-ukrajinu-ydut-p-yat-suden-z-vugillyam-iz-ssha-novini-sogodni-11596504.html?_gl=1*1wai4y2*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNTg1OTIwNC4yMDkuMC4xNjM1ODU5MjA0LjYw*_ga_DENC12J6P3*MTYzNTg1OTIwNC4xNz
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