logo

BTC/USD

37634.69

ETH/USD

2595.91

LTC/USD

104.70

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине жильцов многоэтажек ждут изменения: что необходимо сделать до 1 марта 2022 года
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине жильцов многоэтажек ждут изменения: что необходимо сделать до 1 марта 2022 года

Органы местной власти должны провести конкурс для назначения управителей во всех многоквартирных домах

сегодня, 12:46
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Украине с началом весны жильцов многоквартирных домов ожидают изменения. Об этом пишет издание ТСН. 

В Украине жильцов многоэтажек ждут изменения: что необходимо сделать до 1 марта 2022 года

Новые правила для жильцов многоэтажек

Верховной Радой Украины был принят в первом чтении законопроект №6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах".

Согласно данному документу органы местной власти должны провести конкурс для назначения управителей во всех многоквартирных домах Украины. Конечной датой для проведения конкурсов является первый день весны (1 марта 2022 года). 

Для справки: в Украине с 2015 года жители многоквартирных домов  могут самостоятельно выбрать форму правления домом, создавая ОСМД. Однако до появления данного законопроекта закон не ограничивал время, которое дается для принятия такого решения. 

Сайт "Комментарии" писал, что разведка Соединённых Штатов Америки озвучила новые цели Путина в Украине. Отмечается, что целью Российской Федерации  может быть  захват ряда украинских городов. Читайте об этом в нашем материале. 

Читайте также на нашем сайте, что Макаревич отреагировал на признание Российской Федерацией  "Л/ДНР". Музыкант также высказал свои опасения по поводу обстрелов на Донбассе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Соединённые Штаты Америки не введут санкции против России и сохранят дипломатию. Российские войска на украинском Донбассе не повлекут за собой более широкие санкции, отметил американский чиновник. Белый дом сообщил, что помешает инвестициям в сепаратистские регионы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/novye-pravila-dlya-zhiteley-mnogoetazhek-pochemu-nuzhno-pospeshit-do-1-marta-2022-goda-1962343.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!