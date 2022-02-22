В Украине жильцов многоэтажек ждут изменения: что необходимо сделать до 1 марта 2022 года

В Украине с началом весны жильцов многоквартирных домов ожидают изменения. Об этом пишет издание ТСН.

Новые правила для жильцов многоэтажек

Верховной Радой Украины был принят в первом чтении законопроект №6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах".

Согласно данному документу органы местной власти должны провести конкурс для назначения управителей во всех многоквартирных домах Украины. Конечной датой для проведения конкурсов является первый день весны (1 марта 2022 года).

Для справки: в Украине с 2015 года жители многоквартирных домов могут самостоятельно выбрать форму правления домом, создавая ОСМД. Однако до появления данного законопроекта закон не ограничивал время, которое дается для принятия такого решения.

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