В Украине женщины начали массово получать "в подарок" автомобили. С чем это связано

По информации издания, обычно в течение месяца было не более двухсот случаев, когда проводились операции по перерегистрации автомобилей на основании договоров дарения, однако начиная с лета 2023 года их количество начало расти и к концу февраля 2024 достигло пика.

Авто в подарок

Как отмечают журналисты, в январе уже было проведено 1000 сделок на основании договоров дарения, а в феврале уже 1300 таких договоров.

При этом в Главном сервисном центре МВД сообщили, что подарки в виде автомобилей чаще всего получают женщины. К примеру, в октябре 175 женщин получили в подарок машины и 110 мужчин. В декабре прошлого года уже 361 женщина стала владелицей авто по договору дарения и только 114 мужчин. В январе, подчеркивают журналисты, это соотношение выросло до 865 женщин против 159 мужчин. В феврале же одаренных машинами женщин стало в шесть раз больше мужчин. Примечательно, что чаще всего украинки получали в подарок Volkswagen Passat, Киа Sportage и Skoda Octavia. Хотя, добавляют журналисты, женщины также получали в подарок грузовики, автоцистерны и тягачи.

Вместе с тем издание предполагает, что дарят автомобили мужья своим женам, ведь при этом речь идет о нулевой ставке налогообложения и отсутствии военного сбора.

Журналисты предполагают, что бум на дарение автомобилей женщинам связан со слухами вокруг проекта закона о мобилизации. В частности, правительственный законопроект предусматривает ограничение прав для уклоняющихся от мобилизации мужчин, в том числе на управление транспортными средствами.

Вместе с тем, как сообщал портал "Комментарии", на заседании оборонного комитета народные депутаты приняли решение не ограничивать уклонистов в правах, в том числе и в управлении транспортными средствами.