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В Украине ждут с визитом кандидатов в президенты США: подробности

По мнению украинских властей, визит американских политиков поможет гражданам США сформировать свою позицию относительно Украины, увидев все собственными глазами

сегодня, 09:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинская власть предложила кандидатам в президенты США посетить Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом во время встречи с представителями масс-медиа рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Украине ждут с визитом кандидатов в президенты США: подробности

Украина - США. Фото: из открытых источников

"Мы постоянно держим контакт с обеими партиями Конгресса. И этот контакт продолжается на протяжении всего времени. Более того, мы пригласили всех кандидатов в Украину, чтобы их позиция в отношении Украины была сформирована после того, как они все воочию увидят", — отметил Ермак.


По его словам, в Украину уже приезжали бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс, которые будут участвовать в президентских выборах США.

Андрей Ермак уверен, что поддержка Украины является поговорочным приоритетом США, поскольку американцы поддерживают украинцев, а общество формирует позицию того или иного политика, который пытется получить власть в стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США, где раскол в Конгрессе по бюджету ставит под угрозу помощь Украине, внутриполитическая ситуация продолжает накаляться. Так одиозный 45-й президента Дональд Трамп, мечтающий снова вернуться на этот пост и обложенный уголовными делами, заявил, что бывший руководитель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли "заслуживает казни". Мол, он проводил тайные переговоры с Китаем. В свою очередь, действующий президент США Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии Штатов. При этом упомянул об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает Трамп. О чем говорит такой накал страстей? Как ситуация может развиваться дальше? Какие риски для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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