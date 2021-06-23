В Украине зарегистрировано 48 индустриальных парков, а рабочих всего 7 - Скаршевский

В Украине закон об ИП принят давно. Но там не
было прописано особых стимулов. Соответственно — не было особой
заинтересованности для их развития. У нас зарегистрировано 48 индустриальных
парков, а рабочих — всего 7, а вклад их в экономику – мизерный. Об этом заявил вице-президент
Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский
изданию "Комментарии-Украина".
Виктор Скаршевский (фото из открытых источников)
"Потому и возникла инициатива у нардепов (хоть
логичнее было бы, чтобы она исходила от правительства) — принять ряд
законопроектов для стимулирования создания ИП. Первый принят сейчас в первом
чтении. Еще два, где прописаны таможенные и налоговые стимулы – пока на
рассмотрении. Без принятия всех трех, в комплексе, ИП в полную мощность не
заработают. В том законопроекте, что принят 15 апреля, есть ряд существенных
стимулов. Так, предусматривается компенсация 50% затрат подключение и
присоединение к электросетям. В Украине это — одна из больных тем при создании
новых промышленных предприятий", — подчеркнул эксперт.
Также Скаршевский добавил, что также
предусматривается компенсация процентных платежей по кредитам (в зависимости от
доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их
хозяйственной деятельности).
"Это важно с точки зрения стимулирования экспорта.
Чем больше экспорта, тем больше компенсационный процент по кредитам. И третий
стимул — частичная компенсация инвестиций участников ИП в создании
производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной
деятельности в пределах индустриального парка. Всё это – правильные стимулы. Но
есть опасения касательно перспектив принятия законопроектов в целом. И этого, и
тех двух, что еще не проголосованы в первом чтении. И препятствовать этому
могут наши международные обязательства перед МВФ, ЕС, а также Всемирной
торговой организацией (ВОТ). Так, после принятия законопроекта о локализации в
первом чтении, была бурная реакция со стороны ЕС и США. Мол, нельзя отдавать
приоритет национальному товаропроизводителю, в частности машиностроению. Это
якобы нарушает международные обязательства, взятые на себя Украиной", — добавил
эксперт.
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