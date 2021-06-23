В Украине зарегистрировано 48 индустриальных парков, а рабочих всего 7 - Скаршевский

В Украине закон об ИП принят давно. Но там не было прописано особых стимулов. Соответственно — не было особой заинтересованности для их развития. У нас зарегистрировано 48 индустриальных парков, а рабочих — всего 7, а вклад их в экономику – мизерный. Об этом заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский изданию "Комментарии-Украина".



Виктор Скаршевский (фото из открытых источников)

"Потому и возникла инициатива у нардепов (хоть логичнее было бы, чтобы она исходила от правительства) — принять ряд законопроектов для стимулирования создания ИП. Первый принят сейчас в первом чтении. Еще два, где прописаны таможенные и налоговые стимулы – пока на рассмотрении. Без принятия всех трех, в комплексе, ИП в полную мощность не заработают. В том законопроекте, что принят 15 апреля, есть ряд существенных стимулов. Так, предусматривается компенсация 50% затрат подключение и присоединение к электросетям. В Украине это — одна из больных тем при создании новых промышленных предприятий", — подчеркнул эксперт.

Также Скаршевский добавил, что также предусматривается компенсация процентных платежей по кредитам (в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности).

"Это важно с точки зрения стимулирования экспорта. Чем больше экспорта, тем больше компенсационный процент по кредитам. И третий стимул — частичная компенсация инвестиций участников ИП в создании производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка. Всё это – правильные стимулы. Но есть опасения касательно перспектив принятия законопроектов в целом. И этого, и тех двух, что еще не проголосованы в первом чтении. И препятствовать этому могут наши международные обязательства перед МВФ, ЕС, а также Всемирной торговой организацией (ВОТ). Так, после принятия законопроекта о локализации в первом чтении, была бурная реакция со стороны ЕС и США. Мол, нельзя отдавать приоритет национальному товаропроизводителю, в частности машиностроению. Это якобы нарушает международные обязательства, взятые на себя Украиной", — добавил эксперт.

Как сообщали ранее группа "Метинвест" запускает строительство нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!