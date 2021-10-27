В Украине заработала экопрокуратура: как будет работать и чем будет заниматься

В соответствии с Приказом Офиса Генерального прокурора от 2 августа 2021 г. № 247 "Об утверждении Положения о Специализированной экологической прокуратуры (на правах Департамента)" были определены права и обязанности прокуроров, которые будут работать в Специализированной экопрокуратуре. Об этом известно с сайта Верховной Рады.

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Отдельный департамент был создан летом 2021 года, его возглавил Алексей Мельник. По словам Ирины Венедиктовой, над созданием отдельного подразделения работали в течение года. Также она добавила, что экопрокуратура будет расследовать факты преступлений против окружающей среды.

Что такое экопрокуратура

Специализированная экологическая прокуратура – это самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, которое подчиняется первому заместителю или заместителю Генерального прокурора.

Экопрокуратура включает в себя два отдела организации надзора за соблюдением законов в уголовных производствах в сфере охраны окружающей среды, отдел представительства интересов государства в суде в сфере охраны природы и отдел организационно-аналитического и документального обеспечения.

Чем занимается экопрокуратура

Прокуроры наблюдают за досудебными расследованиями, являются представителями публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях в сфере охраны природы, совершаемых в том числе и юридическими лицами.

Классификация преступлений, расследование которых контролируют прокуроры:

- противоправное присвоение средств и имущества, предназначенного для охраны природных ресурсов, защиты природы;

- ввоз отходов без разрешений, незаконное обращение с радиоактивными материалами, нарушение норм радиационной безопасности;

- уклонение от уплаты экологического налога, ренты за то, что предприятия пользуются водой, лесами, недрами;

- преступления в сфере земельных отношений относительно земель, охраняемых государством и предназначенных для лесного хозяйства, рекреации и т.д.

Прокуроры имеют право регистрировать и рассматривать заявления и сообщения от граждан о преступлениях и правонарушениях в сфере экологии. Сотрудники Специализированной прокуратуры могут рассматривать жалобы на решения, действия следователей.

Специализированная прокуратура имеет право противодействовать коррупции в сфере охраны природной среды. К ее задачам относится и координирование деятельности других правоохранительных органов в сфере расследования и предупреждения нарушений экологического законодательства.

Прокуроры могут проводить проверки в областных прокуратурах, участвовать в разработке законопроектов, распоряжений, указов правительства, вносить предложения как усовершенствовать законодательство.

Прокуроры принимают участие в судебных заседаниях по делам о преступлениях в сфере нарушения природоохранного законодательства. Специализированная прокуратура может готовить заявления и ходатайства в суды кассационной инстанции.

Работники этого департамента, в том числе, проводят мониторинг средств массовой информации, чтобы выявлять факты нарушений природоохранного законодательства. В общем, прокуроры выполняют еще много других функций, которые прописаны в их должностных инструкциях.

Как сообщал портал "Комментарии", один из кандидатов на вакантную должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин рассказал, готов ли он вступить в должность министра.



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