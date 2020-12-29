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В Украине запустят услугу электронной прописки

Электронная прописка начнет действовать с середины весны

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине вскоре сможет действовать электронная прописка. Соответствующее постановление "О реализации эксперимента по электронной фиксации изменения места регистрации украинцев" приняла Верховная Рада 28 декабря. Такую информацию предоставил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на личном телеграмм-канале

В Украине запустят услугу электронной прописки

В Украине будет действовать электронная прописка. Фото: zn.ua

По словам министра, прописка — это самая массовая и популярная услуга в Украине. Поэтому соответственно процедура прописки может занимать много времени и разрушать нервы гражданам. Чтобы устранить и нейтрализовать хаос, который творится во время предоставления этой государственной услуги, Минцифры искали многочисленные выходы. Один из них — электронная прописка, которая могла наладить процесс процедуры.

По словам Михаила Федорова, украинцы смогут воспользоваться новой услугой с середины весны.

Министр сообщил, что деталями и подробностями всего, что касается электронной прописки, Минцифры будут делиться уже после Нового года.

Напомним, что ранее Министерство цифровой трансформации сообщало, что отдаст миллион гривен тому, кто хакнет "Дию". Таким образом разработчики украинской программы планируют проверить надежность "Дии" и понять, что нуждается в усовершенствовании. Подобные испытания практикуются во многих международных компаниях. Хакнуть приложение и получить награду сможет человек с любой точки мира.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что кроме повышения цен на продукты, а также коммунальные услуги, с 1 января 2021 в Украине значительно увеличатся цены на некоторые тарифные планы операторов мобильной связи. Изменение стоимости тарифов коснется пользователей компаний Киевстар, Vodafone и Lifecell.


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Источник: https://t.me/s/zedigital
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