В Украине запретят рекламу лекарств, диагностики и методов лечения: что это значит

Указ №369 / 2021 подписал президент 18 августа. Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

В Украине введут мораторий на рекламу на медпрепаратов, фото из открытых источников

Решение СНБО обязывает Кабинет министров создать и принять "Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года", где будет предусмотрен ряд положений о деятельности медицинских учреждений в Украине. План должны начать реализовать с 1 января 2022 года.

Что предусматривает документ

1. Введение в действие системы мониторинга предоставления услуг в сфере здравоохранения по программам медицинских гарантий.



2. Создание межрегиональных клинических маршрутов пациента для тех, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи.

3. Возможность полноценной реабилитации граждан, обратившихся с травмой или заболеванием.

4. Усиление ответственности за подделку бумажных и электронных документов, справок о вакцинации, их сбыт или использование поддельных документов о вакцинации, внесение недостоверных сведений в медицинские баз данных.

5. Введение добровольного медицинского страхования.

6. Искоренение практики передачи взяток врачам.

7. Установка до 1 января 2024 моратория на рекламу лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения или реабилитации.

8. Усиление контроля за аптечными пунктами относительно того, отпускают ли они лекарства по рецептам.

9. Финансирование в рамках программы медицинских гарантий медико-психологической реабилитации граждан, пострадавших от событий военного, социального и природного характера и после минно-взрывных травм.

10. Запрет продажи без электронного рецепта врача антибактериальных, противовирусных и гормональных лекарственных средств, иммуномодуляторов.

В документе говорится, что к таким мерам прибегают, чтобы минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев и заставить их обращаться к специалистам в области медицины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине детям лекарства в аптеках продавать не будут.

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